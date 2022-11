¡Se aprovecharon de ella y su amistad! Marian Sabaté envía mensaje a productor de Tv que consideraba su hermano

Marian Sabaté sabe defenderse y más, cuando es ella el centro de atención. ‘La reina de la prensa rosa’, respondió en redes sociales en una publicación que hizo un programa de farándula ecuatoriano, luego de que subieran una nota sobre ella donde aseguraban que estaba atravesando una mala situación económica.

‘De Boca en Boca’, el programa de farándula de TC Televisión, publicó una entrevista a Marian Sabaté donde habla de “la época dorada en la televisión, donde se ganaban hasta diez mil dólares mensuales”.

Sin embargo, el contexto que le dieron a la nota final fue si “la reina de la prensa rosa estaba mal económicamente”, debido a que ella menciona que desde hace dos años trabaja solo con las redes sociales y ya no tiene los mismos ingresos que en los años 90′s. Así mismo, asegura que ella está bien y su familia también lo está y sigue trabajando de forma online.

Al parecer, esto molestó a Marian, quien dejó un comentario contundente a quién sería uno de los creadores de contenido del programa y también un hermano para ella.

“Me parece de tan mal gusto esta nota, más aún cuando la persona que crea el contenido del programa lo considero mi hermano, por lo cual, si fuera así (que no digo que no lo sea) que mal que se ventile en público, si no lo es, que mal que se mienta. No debo dar explicaciones de mi economía, nadie paga mi luz, mi agua, ni me llena la refri, etc.” Fue parte del mensaje que dejó la experta en farándula en Instagram y luego difundido por ‘Los Hackers de la Farándula’.

Añadió que ella trabaja desde los 16 años y nadie la ha mantenido desde entonces, “pero con orgullo puedo decir que tengo varias cargas económicas a mi espalda, que soy pilar de 5 cabezas y que si bien es cierto que ya no estamos en la época de oro donde se ganaba 10 mil dólares en TV, tengo casa propia, carro, una que otra cosa más y me he dado una vida espectacular”.

Para finalizar su respuesta, aseguró que actualmente, a su familia nada le ha faltado, ni les faltará “mi plan de retiro está ok” y todo lo ha conseguido sola. Por lo tanto, no entiende porque la critican.

‘La Suka’ asegura que podría decir mucho sobre la vida de Marian Sabaté

Alejandra Sánchez, ha estado de invitada en el programa ‘Los Hackers de la farándula’ como panelista y, cuando dieron a conocer la reacción de Marian Sabaté ante la nota del programa de farándula ecuatoriano, aseguró que “yo conozco la mala situación económica por la que atraviesa Marian Sabaté y no es bueno. Podría decir muchas cosas, pero no lo haré”.

Mensaje de Marian Sabaté en las redes sociales

Mientras, el resto de los panelistas apoyan a ‘la reina de la prensa rosa’ y aseguran que el creador de contenido que aprobó esa nota “no es un amigo de verdad”.