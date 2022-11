Grace Castro reveló el motivo detrás de su drástica renuncia a ´Fuull Farándula´: “A mi nadie me alza la voz”

La verdad ha salido a la luz, la decisión que se pensaba en primera instancia que se habría originado a causa de una nueva propuesta o proyecto televisivo, realmente no responde a ninguno de estos motivos. Grace Castro, quien fue hasta hace tan solo unos días la presentadora del programa ´Fuull Farándula´ reveló en entrevista con el programa de ´Los Hackers´, la verdadera razón detrás de su drástica renuncia.

“Tomé la decisión justamente de renunciar en vivo, de hecho nadie se lo esperaba, nadie lo tenía en mente, después de una situación que probablemente no me gustó, sentí que era justo y necesario ya no seguir en el lugar, tú sabes que yo soy una chica super tranquila, bueno más allá de la polémica que me ha tocado a veces hablar de ciertos temas, no soy de discusiones, no soy de gritos, no soy de nada de esas cosas, de hecho soy todo lo contrario, soy muy sensible, soy muy llorona, soy muy de quizá de llevarse bien con las personas, entonces cuando algo no me gusta me pone un poco mal, entonces, la verdad sucedió algo tras cámaras, antes del programa, que me llevó a tomar la decisión justo de renunciar”, expresó inicialmente la modelo.

Se habló hasta de detonantes de amor, sin imaginar que en realidad era todo lo contrario, pues más de una persona quedó abrumada con el inesperado anuncio de Grace Castro, la presentadora del programa digital, reveló en vivo y sin previo aviso, que ya no seguía más en las pantallas de Vito Tvo.

Fue tras su conversación con el programa del canal Ecuavisa, que la ecuatoriana explicó que no pudo evitar sentirse mal luego de tener un altercado con uno de los productores del espacio para el cual fungía, por lo que llamó a sus padres y estos le mostraron su respaldo ante cualquier decisión que optase por tomar, en este caso su salida del aire.

“Muchas personas probablemente podrían decir que quizá me apresuré o lo que sea, pero siento que era necesario, no me sentía bien y ya. Quizá se dio una situación que se podía solucionar hablando, pero probablemente la otra persona no se encontraba bien anímicamente. Soy mujer, soy madre, yo no sentí un buen trato, yo lo corté por el lado positivo, nadie a mi me alza la voz, yo no permito que nadie me falte el respeto, simplemente cogí di la vuelta como persona respetuosa, llamé a mi mamá, a mi papá y les comenté lo que estaba sucediendo, ellos me dijeron sino te sientes bien simplemente presenta la renuncia”, dijo.