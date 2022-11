Los looks más criticados de los Latin Grammy 2022: desde Cazzu hasta Kenia Os

La alfombra roja de los Latin Grammy 2022 recibió toda clase de looks | Instagram: @keniaos / @cazzu

La vigésimo tercera edición de los Latin Grammy ha aglomerado a las más grandes estrellas de las música latina en el Mandalay Bay de Las Vegas la noche de este jueves 17 de noviembre.

Desde comienzos de la tarde, las estrellas comenzaron a desfilar en la alfombra roja de la gran fiesta musical con sus mejores galas para acaparar todas las miradas y los flashes.

No obstante, aunque los artistas pusieron el mejor empeño en sus looks para la red carpet, no todos impresionaron al público por las razones correctas y recibieron muchas críticas.

Te puede interesar: Las mejores vestidas de los Latin Grammy 2022: las transparencias dominaron la alfombra

Los looks más criticados de los Latin Grammy 2022

Las estrellas que corrieron con la mala suerte de entrar en la lista de criticados no convencieron al público en general, aunque siempre hay quienes amaron sus apuestas de moda.

A continuación, recopilamos algunas de las celebridades con los outfits menos gustados de los Latin Grammy 2022:

María Becerra

La estrella argentina del reguetón lució un dramático vestido negro con detalles plateados y cut-outs que no gustó a todo el mundo, aunque sus fans alabaron su osadía y belleza.

Laura Pausini

La cantante y anfitriona de los Latin Grammy 2022 rompió paradigmas al presentarse en la red carpet del evento con un clásico esmoquin y un sombrero, pero para muchos fue un desacierto.

Cazzu

La rapera argentina dio mucho de qué hablar con sus atuendos tanto para la ceremonia de los Latin Grammy 2022 como para la gala previa en homenaje al cantante Marco Antonio Solís.

En este último evento, Cazzu lució un vestido rojo con corsé escote corazón y falda con abertura; lo combinó con un abrigo de piel blanca y sandalias de tiras. La apuesta desató muchas críticas.

Mientras, en la gran fiesta de la música latina, se apareció con un traje plata metálico compuesto por un corsé y una minifalda con cola larga que no fue del gusto de todo el mundo.

Kenia Os

La mexicana fue criticada por su look para la gala en tributo a Solís como Persona del Año. En este show, lució un ajustado vestido caqui con escote lágrima que realzó su figura y muchos encontraron desatinado.

No obstante, la famosa se redimió para varios con su atuendo para la ceremonia de los Latin Grammy 2022 encabezado por un vestido negro con capa de cristales; sin duda, un estilismo más glamuroso.

Evaluna Montaner

La artista recibió muchos comentarios negativos por su outfit para los Latin Grammy 2022. En esta ocasión, lució un minivestido negro strapless con falda escalonada de volantes adornados con plumas.

Montaner lo llevó con unos botines rosa con plataforma y suela track de estilo transgresor que acapararon la atención. El traje oversize de Camilo tampoco se salvó de la detracción.

“Terrible vestuario”; “Pintamos toda la casa…”; “Qué mal gusto” opinaron los usuarios sobre sus looks.

Yuya

La influencer y empresaria mexicana siempre acierta con sus estilismos, pero a muchos no gustó el aire desenfadado por el que optó para asistir a los Latin Grammy 2022 junto a Siddartha.

En esta oportunidad, la youtuber llevó un vestido sencillo negro strapless con abertura en la falda, guantes largos y sandalias estilo romano. Asimismo, completó con un beauty look effortless.

“Yuya se ve muy rara” fue uno de los comentarios más recurrentes con respecto a su atuendo. “¿Quién los asustó?”, escribió otro en Instagram sobre el outfit coordinado de los padres de Mar.