Un golpe de suerte ayudará a estos 6 signos en el tercer fin de semana de noviembre

En esta tercera semana de noviembre, específicamente este 19 y 20, algunos signos del zodiaco serán muy afortunados porque sus finanzas mejorarán, tendrán el empleo de ensueño, otros pasarán de nivel con su pareja o podrán mudarse como tanto anhelan. Los suertudos serán los nacidos bajo los signos de Aries, Géminis, Leo, Sagitario, Acuario y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Terminó la espera. Ya pronto volverás a compartir nuevamente con tu familia como lo deseas. En estos últimos meses te has mantenido alejada por razones de trabajo, incluso, hasta fuera de la ciudad, pero ya eso llegará a su fin y no tendrás que separarte más de quienes amas. Aprendiste a valorar hasta lo más mínimo de la convivencia.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

La vida te está sonriendo. Te llegará una oportunidad de trabajo como la que estás buscando y además tendrás una o dos entradas de dinero extra que te permitirán avanzar a pasos agigantados en esta nueva etapa que estás viviendo. Piensa muy bien en qué gastarás este dinero, procura invertir o adquirir equipos que te faciliten el desempeño en el empleo y cuiden tu bienestar.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Sigue tu intuición, no te fallará. Conseguirás que tener unos días estupendos al lado de tu pareja, quien también estará en la misma sintonía que tú y harán cosas que hasta el momento no han experimentado, por lo que te sentirás más amada y respetada. Sabrás quién es tu media naranja y es con él con quien deseas iniciar una familia. Él pensará lo mismo. Cambiarán de estatus civil, es posible que te plantee vivir juntos. No te detengas.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tu buena comunicación te facilitará el camino para conseguir a tu alma gemela. Piensas que has vivido bonitas relaciones a pesar de sus defectos, pero es porque aún no has encontrado a la persona indicada que te hará sentir estar en el cielo. Estás a punto de verla cara a cara. No te cierres a la vida, porque es posible que sea alguien distinto a ti, pero en el fondo, no es más que el reflejo de ti.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Esa noticia que estabas esperando sobre tu estatus legal será realidad después de esperar tanto tiempo. Ahora las puertas y las ventanas del éxito estarán abiertas de par en par para ti. Las finanzas mejorarán de ahora en adelante. Podrás mudarte del lugar en el que estás y buscar algo más acorde a lo que has soñado. La espera valió la pena y el sufrimiento.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Es el momento adecuado para que hagas tu máximo esfuerzo en el ámbito laboral y por fin se den cuenta de lo valiosa que eres. Observa muy bien tu alrededor, usa todo lo que pueda resultar favorable y planea la estrategia a seguir. Todo saldrá a pedir de boca. Serás el ejemplo a seguir para muchos, quienes te admiran en silencio, y ahora exteriorizarán eso que sienten. Serán tus días de gloria.