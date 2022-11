Fans aplauden a Aislinn Derbez por desromantizar el embarazo y la maternidad en su podcast

La actriz mexicana, Aislin Derbez, habló sobre todo lo que vivió con el embarazo y la crianza de su hija Kailani y lo difícil que ha sido para ella entender que la maternidad no es un asunto de una sola persona, que las super mamás somos todas y que la colaboración en esos momentos es importante para estar bien contigo misma y con los hijos.

Los hizo a través de su podcast, La Magia del Caos, donde se sinceró que la maternidad le pegó “en lo más profundo” y detonó y desmitificó algunos conceptos y patrones. “Hay que tener un mundo de paciencia”.

Explicó que la maternidad “fue muy ruda”, pues sufrió de la depresión postparto con la falta de sueño. “Estuve un año sin dormir, vivía en Estados Unidos y estaba sola. No tenía quien me ayudara”.

Entre traumas y aprendizaje

La hija de Eugenio Derbez explicó que ella no quería repetir patrones de crianza. “Yo tenía el trauma de la nana y los papas a trabajar y me decía que yo nunca le haré eso a mis hijos y no entendía el sentido de comunidad hasta que experimenté la maternidad sola”.

“Era de las que pensaba que las mamás deben criar a sus hijos solitas y después te das cuenta de lo importante que es la comunidad, de lo importante que es que alguien te ayude porque si no te vuelves loca y me convertí en la mamá en la que no quería ser”, agregó.

Derbez se sinceró y dijo que durante ese tiempo cayó en el error de que al saber que su pareja ya tenía otros hijos, entonces “me puse en el lugar de la novata, ‘él sabe más que yo’, lo que fue fatal”, tanto para el desempeño como madre, como para la relación de pareja.

Otro hijo para reivindicarme

No descarta la posibilidad de tener un segundo hijo, pero dejó claro que lo hará consciente de que necesita ayuda para transitar cada una de las etapas.

“Hay una parte de mi que quiere tener otro hijo para reivindicar todos mis errores, para vivirlo desde otro lugar, para vivirlo mucho más relajada, mucho mas empoderada, mucho más confiando en mí, confiando en mi intuición y en mi maternidad”.

Se considera “super buena mamá”, pero “fui muy dura conmigo misma” y la próxima vez que lo intente lo hará “confiando más en mí y disfrutando mas de ese proceso de crianza”.

“Es que en el rollo de ser perfeccionista, me clave muchísimo en ser la mamá mas consciente, perfecta y no lo disfrutas y tus hijos tampoco (...) También estoy abierta a reivindicarme con la hija que tengo”, enfatizó.