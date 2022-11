Shakira ya no se presentaría en la inauguración de Qatar: ¿Cuáles son las razones?

El próximo 20 de noviembre el mundo se detendrá para ponerle atención a la inauguración del evento deportivo más importante que dura todo un mes. Qatar, la sede este 2022, será el centro de las miradas y muchos esperaban ver a Shakira el día inaugural, pero medios de comunicación informan que canceló su presentación.

Al parecer, las críticas que se han hecho hacia la celebración del mundial en Catar ha hecho que algunos artistas se retracten y rechacen su presencia en la ceremonia inaugural. Dua Lipa y Rod Stewart, son algunos de los que se han negado a actuar.

Rod Stewart, ni Shakira, y Dua Lipa, han dicho que no a cantar en el #MundialQatar2022 . Al final irá algún reguetonero sin principios a inaugurar el mundial.

Según ‘El programa de Ana Rosa’, Shakira no actuará en la ceremonia y cambió de decisión a pocos días del comienzo del Mundial.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo Adriana Dorronsoro, periodista del programa de Telecinco de España.