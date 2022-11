Nathalie Carvajal no se quedó callada y llamó “envidiosa” a Tábata Gálvez quien la mandó a operarse

Tal parece que los consejos de belleza de Tábata Gálvez, presentadora del programa ´Agárrate´ no le cayeron muy en gracia a la chica ex reality, Nathalie Carvajal, quien no tardó en pronunciarse luego de que Tábata, le pusiera a disposición su médico cirujano para realizarse la manga gástrica, puesto que a juicio de la actriz, Nathalie está “pasadita de peso”.

“Yo estoy súper feliz con mi peso, estoy súper feliz con mi físico y lo que yo quiera cambiar o hacerme, créeme que no lo voy hacer porque la gente quiera que lo haga. Me sorprende que ahora salga hablando sobre mi peso, una persona más que se burle o te denigre nuevamente por lo que eres por tu estado físico más no como persona, me parece caer muy bajo. Es chistoso porque ella era todo un personaje que era la mujer vaca por muchos años, eso te demuestra que no necesitas estar alta, flaca, guapa, fea, para estar en televisión, simplemente tienes que tener inteligencia y un buen corazón”, dijo la chica ex reality para el programa ´De boca en boca´.

Otra de las cosas que puso de relevo y en ventilación Tábata Gálvez, fue la relación acallada que se maneja entre Carvajal y Matamoros, tras asegurar que seguramente los kilitos de más de Nathalie podían deberse al nuevo amor.

“Claro, de que yo como, como muy rico y eso Carlos José lo sabe, esos son unos de los placeres de la vida. Yo siento que Tábata Gálvez es muy envidiosa por donde quiera que la veas, porque seguramente ha de querer comer lo que yo estoy comiendo ahora”, dijo Nathalie, quien a su vez hizo alusión a que quizá la onda de mensajes de la presentadora respondan a querer ser ella la que está en su lugar amoroso. “Si se comió un pollo en algún momento, porque no se va a comer un pavo. Me parece que no está en edad para meterse con una chica de 32 y 25 años, ya estás pasadita de edad y con todo respeto lo digo como para que vengas con esa niñería”.