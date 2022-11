Daddy Yankee se defiende por primera vez y responde a Don Omar: “Escuché sus entrevistas y me indignaron”

Una moneda siempre tiene dos caras, la primera de ella, saltó y se conoció hace algunos meses, luego de que el cantante Don Omar, asegurara en una entrevista que Daddy Yankee, habría hecho hasta lo imposible, no solo por sobresalir, sino también por opacarlo, durante la última gira en la que estuvieron juntos, conocida como The Kingdom.

Luego de varias semanas, Ramón Luis Ayala, conocido como Daddy Yankee, se pronunció sobre estas declaraciones y desmintió por completo lo dicho por ´El rey´, pues de acuerdo con Yankee, lo primero que sintió al escuchar las entrevistas fue “indignación”.

“En este punto yo siempre le deseo el bien, yo siempre he hablado bien, me he referido bien sobre él. Ha pasado el tiempo, yo dejé eso atrás. Hace poco escuché sus entrevistas y me indignaron porque obviamente mintió y están las evidencias ahí. Cuando escuché las entrevistas dije ‘wow’, por qué lo hace si están las evidencias de que tú sacaste los temas, tú abandonaste el show, no son un invento, son evidencias, está todo ahí palpable para contradecirte y vas a quedar peor”, dijo el intérprete de ´Gasolina´ para el programa Alofoke Radio Show.

Asimismo, el puertorriqueño también afirmó tener pruebas, para desmentir todo lo dicho por Don Omar, al tiempo que aseguró que todo lo expresado por quien alguna vez fue compañero en tarima, no responde a más que una estrategia para “victimizarse”.

“Yo nunca quise hablar de esto porque me jugaba a favor a mí, entonces ningún artista tiene el poder de meterle el pie a otro artista, eso es mentira, esa es la mentira más grande que han dicho los artistas. Cuando un artista trata de jugar el papel de víctima, está dando una declaración de derrota pública”, explicó Yankee, quien a su vez añadió que lamenta que Don Omar se valga de este tipo de recursos para así justificar que se rindió.

“No hay excusas ni justificaciones para el fracaso de una persona. Tú tienes que hacer una autorreflexión en ti y no buscar culpables”, dijo. “Es lamentable que él hasta el último respiro que le queda de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó”.