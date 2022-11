Alejandra Jaramillo confiesa que no está lista para enamorarse de nuevo: “Me gusta fluir con la vida”

En una entrevista con Carlos Mesber, Alejandra Jaramillo recordó su relación con Efraín Ruales, su embarazo siendo menor de edad y, también confesó que no se siente preparada para conocer a alguien nuevo y entregarse al amor.

La presentadora y actriz ecuatoriana hizo énfasis en que su relación con Ruales fue muy importante para su vida y, su corazón aún no lo siente listo para alguien nuevo. Cuando Mesber le pregunto si está abierta a sentir el amor nuevamente se limitó a decir “No todavía”.

“Porque siento que eso es algo que se va a dar solo. Quizás en este momento te diga que no, pero cruce la puerta y me encuentre con alguien y haga clic y me guste esa persona y luego pase a la etapa del enamoramiento”, confesó Jaramillo.

Así mismo, aseguró que no quiere forzar nada “no quiero buscar citas, no quiero buscar o decirle a alguien que me presente personas”. Ella afirma que puede ver a un chico y le puede parecer guapo, pero a ninguno ve de una forma sentimental “al nivel de salir con alguien, no”.

@bombalamasviral Alejandra Jaramillo NO ESTÁ LISTA para tener Nuevo Amor, así lo cuenta la presentadora quien ya tiene un año por Estados Unidos, La Caramelo si ha conocido nuevas personas este tiempo, pero aún no siente gusto o interés sentimental por ningún hombre Qué Opinas? ♬ sonido original - bombalamasviral

Jaramillo aún llora la muerte de Efraín Ruales

La panelista en ‘siéntese quien pueda’ lloró al recordar el más triste capítulo de su vida, la muerte del actor y presentador ecuatoriano Efraín Ruales.

“Mi relación con Efra fue una relación en la mejor etapa de mi vida, ya mucho más madura. Los dos queríamos las mismas cosas, queríamos formar una familia, queríamos casarnos”, afirmó Alejandra.

De igual forma confesó que se encontró con “la persona ideal” en el momento perfecto, pero “la vida tiene cosas tan inesperadas”, lamentando la muerte del actor.

“Siento que nuestro amor fue súper intenso. Lo que más tuvimos fue momentos familiares”, recuerda.

Ya han pasado casi dos años desde que Ruales fue asesinado en Ecuador, pero dice que no se siente lista para un nuevo novio. “No quiero forzar nada”, admite, aunque está abierta al amor y que “Me gusta fluir con la vida”.