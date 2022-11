“Mi hijo merece que sus padres estén presentes”: Carolina Jaume revela detalles de su encuentro con Allan Zenck

Luego de que se difundiera en las redes sociales el encuentro entre Carolina Jaume y Allan Zenck en un evento deportivo de su hijo Alonso, los seguidores de la presentadora de televisión y los medios han querido conocer más detalles y saber que se dijo la pareja.

Reinaldo Vásquez abordó a Carolina cuando visitaba los estudios de Ecuavisa y le preguntó sobre el encuentro y cómo se sintió al estar en un mismo sitio que su ex pareja. Ante esto, Jaume declaró que se reservaría los detalles sobre lo que llegó a hablar con el empresario y, que lo único importante ese día era su hijo.

“Me reservo los detalles, pero hacerle pasar una tarde alegre y feliz a mi hijo, es lo único que importa. Mi hijo se merece que sus padres estén en sus olimpiadas”, dijo la también actriz.

De igual forma, dejó claro que, por respeto a su pareja y a su hijo, no se aprovecharía de lo ocurrido para “volver la situación comercial”, porque no es algo que le interese. Carolina hizo énfasis en esto, porque últimamente, cada paso que da o acontecimiento que ocurre en su vida sale a la luz pública y “los medios no respetan la intimidad”.

También añadió que su hijo Alonso, pasó un día feliz y se mostró emocionado de ver a su padre. Al mismo tiempo, volvió a recordar que los detalles de su relación con Allan Zenck se los reserva.