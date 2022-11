‘Medieval’ en Netflix: esto es lo que debes saber para ver la película protagonizada por Ben Foster

La principal apuesta de Netflix en los últimos días es Enola Holmes 2. Sin embargo, en la lista de más vista se ha colado una película que sin tanta promoción se ha ganado el reconocimiento de la audiencia, se trata de ‘Medieval’.

‘Medieval’ es una película protagonizada por Ben Foster, conocido por films como Hostage (2005), X-Men: The Last Stand (2006), Alpha Dog (2007), 3:10 to Yuma (2007), Pandorum y la biotopic de Lance Armstrong, The Program (2015).

Su historia relata la vida de Jan Žižka, uno de los mejores guerreros de la historia de origen checo, comparado con figuras militares de la escala de Aníbal o Belisario.

La cinta es una producción de República Checa y se ha ganado el reconocimiento de la audiencia norteamericana gracias a su guion que envuelve heroicas batallas junto a una dramática historia de ese país europeo.

Detalles de ‘Medieval’

¿De qué trata?

La sinopsis oficial que ofrece Netflix es el siguiente:

Elenco

El grupo de actores que conforman esta película son:

Ben Foster, Sophie Lowe, Michael Caine, Til Schweiger, Roland Møller, Matthew Goode, William Moseley, Karel Roden, Werner Daehn, Vinzenz Kiefer, Alistair Brammer, Magnus Samuelsson, Christopher Rygh, David Bowles, Jennifer Armour, Jan Budar, Kevin Bernhardt, Ondrej Vetchý, Marek Vasut, Václav Jirácek, Martin Kavan, Zdenek Gloser, Brian Caspe, Roman Dvořák

Dirección / Guion / Producción

La película está dirigida por Petr Jákl bajo un guion escrito por del mismo director junto a Marek Dobes, Michal Petrus. Todos bajo la producción de J.B.J. Film.

Duración de la película

La película disponible en Netflix dura 126 minutos. Es decir, dos horas y seis minutos.

Tráiler