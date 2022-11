Génesis Aleska rompe el silencio y confirma que videos de brujería son reales: “Sé que cometí un error”

La versión oficial ha sido dada, la protagonista de la historia que lleva más de una semana causando revuelo en las redes sociales, ha hablado.

La modelo Génesis Aleska, quien es acusada de haber hecho brujería al cantante Nicky Jam, confirmó su participación en las prácticas de lo que se conoce como hechicería y confesó en entrevista con Carlos Adyan, presentador del programa ´En casa con Telemundo ´ “haber cometido un error” promovido por “la curiosidad”.

“Los videos de la bruja si son verdad, era un momento de intimidad con mis amigas en donde estábamos echando broma, en donde ellas fueron las que me dijeron ´mira vamos hablar con esta señora, vamos hacerle preguntas´ (...) a veces uno por curiosidad por echar broma, se atreve y yo sé que cometí un error”, inició diciendo la venezolana, quien a su vez confesó que fue traicionada por sus dos ´mejores amigas´, las cuales aseguran también hicieron parte de la llamada y fueron las encargadas de poner las grabaciones en manos de su ex novio Miguel Mawad, quien de acuerdo con Génesis, se valió del poder de las imágenes para “extorsionarla”.

“Eso fue lo que me dolió más, porque fueron personas en las que yo confíe muchísimo, porque eran mis amigas, íntimas, incluso yo nunca tuve contacto directo con la señora (...) Todo era una trampa. Una vez que estos videos los tiene él (Miguel Mawad) él empieza a amenazarme diciéndome que si no volvía con él, ´mira lo que te va a pasar´ ´eso te pasa por haberte ido´ ´suicídate´ ´mira te propongo algo, vas hacer un comunicado donde tú me llamas a mí, me desbloqueas para que me taggees y vas a pedir perdón ante todo el mundo, vas a nombrar a tales personas´. Él lo que quería era que yo saliera a la luz a humillarme prácticamente, entonces después de eso me ponía, ´te quedan tres minutos piensa, tick tock, bueno, lo voy a pensar mejor, te quedan 30 minutos´ y así iba con un psico terror porque esto es algo agobiante”, confesó.

Asimismo la modelo reveló que para ese momento solo tenía dos caminos “o me deprimo y me escondo, o me empodero como el ave fénix y vuelvo a renacer y esto para mí es un renacimiento”.

¿Es mala cama Nicky Jam?

Al ser consultada por la información que se deja escuchar en los videos con relación al poder sexual del intérprete de ´Travesuras´, la venezolana desmintió el audio y aseguró que el mismo fue editado.

“Todo lo contrario, utilizaron información, editaron los videos, como para que la gente pensara que yo estaba hablando de él, te voy a decir algo, Nicky es una persona espectacular, más allá de todo nosotros somos amigos, incluso él este tema se lo tomó como un chiste, él lo que hizo fue reírse porque como ya esta persona me estaba amenazando, yo se lo conté, él sabía lo que iba a pasar”, dijo.

Génesis aseguró estar viviendo lo que parece ser una pesadilla hace dos meses, producto del “acoso”, de su ex novio Miguel Mawad, quien ya en una anterior ocasión habría generado una polémica en su nombre, tras acusarla de “prostitución”.

“He sido víctima de un abusador y de maltrato por muchos años, donde yo me he quedado callada”, en relación a las imágenes que circulan por internet donde se ve a Mawad golpeando a la venezolana, ella explicó que eso sucedió hace dos años en Miami.

“Yo estaba sola con mi autoestima en el suelo, yo incluso hasta evitaba ver a mi familia para que no me vieran golpeada, para que no me vieran con morados, después de la agresión venía la parte donde él pedía perdón, se arrastraba, se arrodillaba. Nicky a mí me dio mucho apoyo, yo estaba muy deprimida, yo estaba con el autoestima tan en el suelo, que por eso yo tengo mucho que agradecerle a él”, cerró diciendo Génesis en agradecimiento al cantante.