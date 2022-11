¡Michela Pincay es historia! Emilio Terán ya tiene nueva novia e inclusive ya la presume en redes sociales

Bien dicen por ahí que “a rey muerto, rey puesto” un refrán que tal parece que Emilio Terán, ex novio de la presentadora Michela Pincay, conoce muy bien y también aplica a la perfección.

Hace tan solo unos días que la ecuatoriana dio a conocer durante el programa de ´De Casa en Casa´, que el amor que existía entre ella y Terán, había llegado a su fin hace dos meses. Luego de esta pronunciación que corroboraba lo que ya hacía un tiempo se rumoraba, el especialista en marketing sorprendió a todos sus seguidores, tras publicar historias y postales que dejan ver entre líneas cuál habría sido el detonante que generó la separación.

Emilio Terán compartió sin recato alguno, imágenes donde ya se deja ver aparentemente enamorado, entre besos y muy cariñoso con una nueva mujer, a la que inclusive ya le profesa palabras como “Te amo”. Aunque Michela no reveló las razones que condujeron a la ruptura, las fotografías de Emilio dan un poco de indicio de lo que habría pasado, pues según la versión oficial han pasado escasos dos meses desde la separación.

Por su parte, la presentadora de televisión si se encuentra tomando un aire de descanso de relaciones amorosas, pues aseguró que luego del distanciamiento, ha comenzado a hacer más cosas que le gustan, equilibrando su vida y pasando tiempo con amigos.

“Hace mucho tiempo me decidí no hacer públicas mis cosas y quiero dejar claro que yo estoy saliendo con amigos, me fui de viaje con Eduardo Andrade, he retomado cosas que no hacía. No estoy conociendo a nadie, les pido por favor no persigan a gente que no tiene nada que ver, a mí me da muchísima vergüenza eso”, dijo.

Tal parece que lo que Michela y Emilio hicieron una vez a modo de marketing terminó por convertirse en realidad.