Esta modelo dejó de depilar su vello corporal y se convirtió en ejemplo de belleza natural

Romper con los cánones de belleza se ha convertido en un movimiento importante a través de las redes sociales y, por eso, solemos ver a personas que se suman al mostrar esas características que los hacen completamente únicos. Un ejemplo de esto es la modelo que decdió no depilarse sus cejas.

Cuando hablamos del mundo del modelaje, la mayoría nos podemos imaginar a mujeres esbeltas y con características específicas que cumplan con ciertos estereotipos establecidos por la sociedad.

Sin embargo, algunas modelos se han armado de valentía para dejar atrás las exigencias establecidas en la industria y mostrar esos rasgos que las hacen completamente únicas.

Tal es el caso de Sophia Hadjipanteli, una modelo que nació en 1996 en Chipre, pero se mudó a Estados Unidos junto a su familia.

Aunque la chica estudió Marketing, decidiód edicarse al mundo del modelaje.

Sophia Hadjipanteli aceptó su vello corporal

Sophia reveló que decidió usar el estilo de cejas pobladas cuando tiñó su cabello de negro por error y la intensidad de su ceja le encantño, de modo que el estilo prevaleció.

“Si estás en una familia donde tu hermano y tu papá también tienen cejas muy bonitas, nunca te avergüenzas de tener cejas pobladas”, dijo en una entrevista para ‘Harper’s Bazaar’.

Para la modelo, usar uniceja se ha convertido en un movimiento que impulsa en redes sociales y, aunque recie críticas, está feliz de lo que logra día a día.

“Elijo usar mis cejas de esta manera por las mismas razones por las que me peiné en la escuela, porque la única preferencia que importa es la mía. Si algo me enseñó mi infancia es que me encanta ser diferente”, reveló en una entrevista para Dazed.