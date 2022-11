Constanza Báez compartió detalles de cómo fue todo su proceso de parto para la llegada de baby Dante

Y así fue como comenzó la historia de amor para conocer a baby Dante. Fue el 4 de noviembre, entre cosquilleos y una extraña picazón en manos y pies, con exactamente 38 semanas de gestación, que la ex reina de belleza, Constanza Báez, cedió entre lágrimas, a la decisión de realizar un parto inducido. Dos días después, el pequeño Dante llegó al mundo.

Fue por medio de unas postales compartidas por medio de su cuenta en Instagram, que la empresaria narró en detalle y paso a paso, todo el proceso por el que pasó para tener hoy en brazos a su hijo. Para comenzar, la ecuatoriana reveló que un cuadro sintomático llamado colestasis intrahepática, estaba poniendo en riesgo al bebé que aún yacía en su vientre, por lo que la fecha prevista para el parto, sufrió un giro inesperado.

Luego de un debate de ideas con su médico de cabecera, Constanza Báez y su esposo Nelson Riofrío, se embarcaron en la aventura de provocar la llegada de su primogénito, una elección que de acuerdo a lo revelado por la ecuatoriana, se llevó horas de dolor, pero sin duda alguna valió la pena.

“El 4 de noviembre el día de nuestro aniversario 😬 me levanté que me picaban las manos y los pies, llame al doctor y me dijo que vaya al hospital a chequearme, lo que tuve se llama colestasis intrahepática y no tiene una razón de ser, parece que es genético, en mi familia nunca nadie lo ha tenido 🧐 pero bueno, lo qué pasó es que entre al hospital el 4 y de ahí no volví a salir 🤯 hasta el 9″, escribió la ex reina de belleza, quien seguidamente en un segundo post, en el que ya se muestra con baby Dante en sus brazos, cerró diciendo que pese a todas las dificultades vividas “fue intensamente increíble sorprendente como el cuerpo y las mujeres tenemos el poder de traer vida al mundo es un verdadero milagro”.