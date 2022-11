Concierto de Bad Bunny en Quito: Por detalles como estos el artista podría cancelar el show

Revelan las exigencias de Bad Bunny para dar un concierto. / Foto: Getty Images (Theo Wargo/Getty Images for Roc Nation)

Faltan solo dos días para el concierto de Bad Bunny en Quito, como parte de la gira denominada ‘World’s Hottest Tour’. Su show se llevará a cabo el 16 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 20:00. Como ya se han dado en otros países, se han dado a conocer parte de las exigencias del intérprete de ‘Neverita’.

Fue justamente el promotor y productor de espectáculos musicales en México, Alex Tarin, que hizo sus revelaciones en una entrevista para el canal de Youtube Doble G.

Tarin estuvo a cargo de una presentación de Bad Bunny en México en 2018 y aseguró que no pudo ni tomarse una foto con el ‘Conejo Malo’. “De él no tengo nada malo que decir pero, por ejemplo, imagínate así te lo pongo, uno paga, es el promotor, productor del evento y no te puedes tomar foto con él”, relató.

Además, Benito tiene una gran lista de exigencias como vuelos en primera clase para su equipo o avión privado para él.

“Ya era de que le tenías que rentar avión privado, tenía que ser un hotel cinco estrellas, habitaciones para 30 o 35 personas más staff. Los vuelos, aparte sus bailarines y la demás gente que no viene con él en el avión privado, pues tienen que ser de primera clase” — Alex Tarin, para Doble G

También mencionó que el staff del cantante solicitaba para él y su equipo camionetas blindadas y si no las conseguían amenazaban con cancelar el concierto.

“Cualquier cosita que faltaba por todo iban a cancelar el show. Había una ocasión que en el catering te viene una lista y pedían 75 cervezas, 50 aguas, 15 toallas para limpiar el sudor. Todo estaba allí, pero faltaban, en vez de 75 cervezas habían 70, faltaban 5, en vez de las aguas faltaban 2 o tres toallitas para limpiar, pero estás de acuerdo que quien se va a tomar 75 cervezas, aparte que era el puro camerino del artista, entonces llegaban diciendo: ‘Te faltan 5 , te faltan 3 aguas, te falta esto si no está todo completo cancelamos show” — Alex Tarin, para Doble G

Plan de movilidad

Este miércoles 16 de noviembre será la noche más esperada del año: el concierto de Bad Bunny en Quito, en el estadio Olímpico Atahualpa a las 20:00. Para ello, se espera un contingente considerable de movilidad y en el se incluye el del transporte municipal.

La Ecovía suspenderá cinco paradas y tendrá desvíos en su operación dentro del perímetro del estadio. Desde las 10:00, por la implementación del plan de seguridad en los alrededores del estadio, se suspenderán las siguientes paradas:

Jipijapa.

Sauces.

24 de Mayo.

Naciones Unidas.

Benalcázar.

Rutas alternas

Las unidades del circuito E3 (Playón de La Marín-Río Coca) circularán tomando como ruta alterna:

Norte- sur: Desde la Estación Río Coca, avanzarán por la Av. Río Coca, Av. De Los Shirys, calle Portugal y Av. 6 de Diciembre, donde retomarán su ruta habitual hacia el sur en la parada Eloy Alfaro.

Sur- norte: Desde la parada Eloy Alfaro las unidades tomarán la calle Portugal, Av. De Los Shirys y la Av. Río Coca para llegar a la Estación de la Ecovía, ubicada en el norte de la ciudad.