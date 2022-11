Carolina Jaume muestra su lado más sensible: Canta junto a su hija y le dedica una canción a su madre

Carolina Jaume fue la invitada especial en ‘Show en familia’ uno de los segmentos del programa matinal En Contacto. La presentadora vivió un momento especial junto a su hija, al cantar una emotiva canción juntas. También estuvo presente la madre de Jaume, a quien le dedicaron un tema.

Durante el segmento, Carolina habló sobre la importancia de la familia y lo orgullosa que está de su hija y, además, de lo feliz que se siente al tener de ejemplo de vida a su madre. Rafaela, que es su hija mayor, estuvo a su lado durante casi todo el programa y demostró lo talentosa que es para el canto.

Sobre los dotes de artistas de Rafaela, Carolina dijo que lo que siente “es inexplicable porque ella es talentosa, venimos de una familia de artistas y, que ella también haya decidido ser artista me enorgullece”.

Además, añadió que compartir escenario con ella era muy importante ya que, debido a su carrera como actriz, presentadora y personalidad pública, no ha podido estar en “ciertas cosas y eventos” con la familia, pero poder compartir escenario con su hija, no solo “nos ayuda a unirnos y compartir, no solo como madre e hija, también como artistas integrales que somos”.

Durante el cierre del segmento Carolina cantó una canción junto a Rafaela que dedicaron a Diana, madre de la presentadora.

Reveló cómo se ha sentido al alejarse de las cámaras

Carolina Jaume también se puso emocional cuando conversó sobre su paso por los estudios de Ecuavisa y todo lo que vivió al trabajar delante de las cámaras. Sin embargo, aseguró que alejarse “ha sido una etapa de felicidad, me ha hecho más humana”.

También dijo que las “cuestiones personales” por las que se fue de En Contacto se resolvieron en poco tiempo “porque tuve la voluntad de resolverlos”.