Nueva dueña del Miss Universo asoma posibilidad de romper tradición de coronación de reina a reina y desata polémica

Para nadie es un secreto que el concurso de belleza más importante y reconocido del mundo, cambió de dueño. Este multimillonario traspaso de dirección ha devengado muchos cambios dentro de la institución de reinas, el primero y más importante de ellos, es la incorporación de la “inclusión” como principal insignia y como nueva propuesta de valores.

Sin embargo, tal parece que esta no sería la única modificación que la industria de belleza y su dueña, Anne Jakapong Jakrajutatip, de 43 años planean, pues hace muy poco, la reconocida empresaria emitió una opinión que ha despertado la polémica en las redes y en los fieles seguidores del certamen que se realiza hace más de 50 años. La mujer tailandesa asomó la posibilidad de que el tradicional traspaso de corona ya no será de reina a reina, al menos no durante la edición venidera.

“Anne no será coronada, pero le gustaría coronar a la primera reina de su era y será una sola experiencia en la vida. Luego de este año, la reina por supuesto coronará a su sucesora”, escribió la exitosa mujer de negocios, quien explora la probabilidad de inaugurar la nueva era de belleza con una coronación nunca antes vista y en la que sea ella quien haga la popular proclamación directamente de sus manos.

Una idea que cabe destacar no ha sido muy bien recibida por los internautas, quienes han criticado el radical cambio, acusando a Anne Jakapong Jakrajutatip de querer “robar el protagonismo” que le corresponde a las reinas.

“Que sea Harnaaz quien corone a su sucesora, no busques el protagonismo Anne, no eres la reina, considera tu lugar, no tienes nada que ver con eso/ Deja que harnaaz corone a la nueva reina. Eres la reina de la organización pero no la miss universo así que deja que miss universo corone a la nueva miss universo / no estoy de acuerdo... porque es algo sagrado para miss universo que ganó antes y se convirtió en la última en dar su sucesor... y ser el último día en el que pueda desfilar en el gran escenario y saludar al final de su puesto”, son algunos de los comentarios críticos que se dejan leer en los post publicados por la empresaria tailandesa, quien parece haberse puesto en el ojo del huracán con esta nueva propuesta.