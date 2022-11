¿Cuánto le costará a Kike Jav viajar al Mundial de Qatar 2022?

Enfocado en seguir creando contenido que transmita orgullo por ser ecuatoriano, Kike Jav no podía dejar de asistir al Mundial de Qatar 2022, donde el equipo de Ecuador jugará el partido inaugural. El influencer expresó que se siente en la “responsabilidad ética, profesional, cultural, de asistir”.

Además, en el video que publicó en YouTube revela todos los detalles sobre lo que será su viaje al mundial, donde estará acompañado de Tami Rivera. Lo primero que aseguró el creador de contenido, es que “sale realmente costoso viajar al mundial”. También dijo que, para quienes reservan con meses de anticipación “probablemente les salga un poco más económico, pero tampoco es mucha la diferencia”.

“No fue nada fácil, me costó muchísimo esta huevada”, expresó Kike Jav

El influencer dijo que el vuelo hasta Catar, le costó dos mil dólares por persona. El hospedaje más económico “ese de la FiFa que son unas carpitas”, va de 1,500, a dos mil por persona, los doce días. Con respecto a las entradas para los juegos, aclaró que la diferencia de adquirirlas con anticipación si era bastante, con los costos del momento “la categoría 1, pasaron de 150$ a 300$ y las del partido inaugural están costando hasta 600$ las de categoría 2″.

Por lo tanto, dijo que entre dos personas suman unos mil dólares solo en estradas, el mismo monto para gastos de consumo, como comida y bebidas. En total, asegura que el gastó seis mil dólares para poder viajar “que no es nada poquito” y, también añadió que las personas interesadas en tour deben cancelar entre 8 mil y 20 mil dólares “lo que, si no gastaría, porque me parece mucho dinero”.

“Con 5 mil dólares, así sea comiendo atún me voy al Mundial y es lo que importa”, finalizó el influencer.

Así mismo, añadió que él no realizó los trámites con más antelación, porque no sabía si podría costear el viaje realmente. “Trabajamos duro estos últimos meses para poder reunir el dinero y cumplir un sueño”, aseguró.