¿Por qué en redes sociales hablan de rímel y gorras? Te explicamos el contexto y los mejores memes

En redes sociales se ha viralizado el contexto del rímel y de las gorras. Y si eres de los que todavía no lo entiende, te lo explicamos.

Resulta que en las últimas horas se ha vuelto viral que las mujeres compartan historias y experiencias que les ha tocado vivir con sus parejas. En su mayoría fueron malas y utilizaron el rímel como metáfora.

Y uno de los primeros tuits fue el de la usuaria @kiaayelen quien escribió: “Chicas, siempre tengan más de tres rímles por si el que más les gusta se pone raro y se seca”.

Chicas, siempre tengan más de 3 rimel por si el que más les gusta se pone raro y se seca — fuckgirl (@kiaayelen) November 3, 2022

Este chiste causó confusión en algunos internautas que no entendieron bien a que se refiere, ya que este tiene un mensaje oculto y no se trata sobre el maquillaje.

Rápidamente más usuarias siguieron el hilo y el término se volvió más popular e incluso llegó a Tik tok en donde ya hay decenas de videos con la misma temática.

Igualmente, la usuaria de TikTok @sooofi.er publicó un poema en el que hace la analogía sobre las pestañas y las relaciones de pareja. ”Dicen que cuando el rímel se pone seco y raro hay que tirarlo. ¿Pero, cómo hago? Dependo de mi rímel a pesar de su estado. Fue el primero que mejor resaltó mis pestañas y con el que cada día me sentía más afortunada de tenerlo. Yo me entregué completamente a él y me aferré a la idea de que era el rímel perfecto para mí. Incluso mi madre lo conoció y notó lo lindo que era, pero con el tiempo se deterioró y se puso raro… “.

Por otro lado, unos cuantos hombres se unieron al trend y compararon a las mujeres con las gorras. Sin embargo, la tendencia del rímel es la que predomina entre los usuarios.

Reacciones

Te dejamos los mejores memes y reacciones

Siempre hay que tener más de una gorra por si se te ensucia la más importante — Esteban 🐨 (@Esteban_05_) November 10, 2022

que ganas de una nueva gorra 🧢 — alejandro (@alexplatag) November 9, 2022

Acuérdate que a los hombres no les basta NUNCA una gorra, por lo menos una más de repuesto tienen :) — LA SATIVA OFICIAL 🍄 (@Tayshasatva) November 9, 2022

pq tanto odio si nos pusimos la misma gorra — doña celosa  (@guadalupe_amayo) November 6, 2022

Personajes que probablemente se compartieron el rimel : pic.twitter.com/TG3xTZofQT — Blair Waldorf (@iBlairWaldorf_) November 11, 2022

Como olvidar cuando Hermione cambió de rímel a cuchara. pic.twitter.com/g5kzEe075v — Club Potterhead. (@PotterheadClub) November 10, 2022

Ellas con el meme del rimel / Ellas con el de la gorra pic.twitter.com/S4y1e7q0v0 — YouTube: BorrachosVIP 👾 (@SoyBvip) November 10, 2022

la cantidad de memes que le han sacado al rímel;) pic.twitter.com/SXkfh4R2Uj — paulabaar (@paulabaaar) November 11, 2022

Acabo de entender lo de las gorras y lo del rimel JAJAJAJA

Me siento bien pendejo yo diciendo que tengo 20 gorras pic.twitter.com/qaEkgiCFDX — kopplisexi (@koppler_ricardo) November 11, 2022

aaa el rímel somos nosotros — Pato (@paatrii_ok) November 10, 2022

Los hombres tratando de calcular que carajos es el rimelpic.twitter.com/GMuYB4gxXm — The League + (@LeagueOfi) November 11, 2022