“Paquita la del Barrio” le hace el feo a Sergio Mayer

En la actualidad, “Paquita la del Barrio” es considerada como una de las grandes cantantes en México, y aunque ha estado alejada de polémicas, ahora llamó la atención al desairar a Sergio Mayer y Garibaldi.

A continuación, te compartimos qué fue lo que pasó y las reacciones en redes sociales.

Sergio Mayer quiere hacer un homenaje a “Paquita la del Barrio”

Todo comenzó ante la posibilidad de Garibaldi, agrupación liderada por Sergio Mayer, manifestó sus intensiones por lanzar un cover de una canción de Paquita.

“Yo llevo, casi tres, cuatro meses buscando a sus representantes, a su mánager porque con Garibaldi queremos hacer un tema en honor a Paquita o hacer no de sus éxitos en nuestro próximo disco”, expresó el artista en un encuentro con los medios.

Incluso, aprovechó el momento para poner un adelanto del tema que tienen preparado, el cual ya le hizo llegar a la intérprete por medio de las personas que colaboran con ella.

Sergio agregó que los integrantes de la Sonora Santana ya escucharon el primer corte y mostraron sus ganas por participar.

El homenaje que Mayer planea hacer es con la canción “Tres veces te engañe”, el cual es uno de los éxitos más grandes de la cantante mexicana.

El exdiputado aseguró que con este trabajo planea “ayudar” a que Paquita pueda llegar a otro tipo de público.

La respuesta de “Paquita la del Barrio”

Tras las declaraciones de Sergio, los medios aprovecharon que Francisca Viveros Barradas, nombre real de la cantante, dio una conferencia de prensa, para cuestionarla al respecto.

La intérprete sorprendió a manifestar qué es lo que piensa de la canción.

“Siempre y cuando se lleven los tiempos míos, porque ya estuve escuchando algo y no me gustó. (Risas) No, no, ya saben cómo soy yo, no me gusta decir mentiras”, expresó.

Lo que muchos tomaron como un desaire hacia Garibaldi y Mayer, aunque después Paquita rectificó y dijo que colaboraría con ellos, siempre y cuando los tiempos se den.