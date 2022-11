Habla Alex el ´León´ Paredes y cuenta con detalles cómo fue su atentado: “Pensé que no iba a salir de eso”

Un hecho, un protagonista y mil versiones, Alex el León´ Paredes, ex integrante del reality Calle 7, se pronunció para dar a conocer la única y verídica historia de lo que solo él vivió. El ´León´ Paredes fue blanco de un acto delincuencial en el que por poco pierde la vida, de no haber sido porque su instinto le susurró que algo no estaba bien, que lo que se camuflaba como un choque, era en realidad un atentado de muerte.

“Este en vivo es simplemente para poder no aclarar, porque no tengo nada que aclarar (...) Los videos hablan por sí solos”, inició diciendo el ´León´ durante una transmisión en vivo por medio de su Instagram, seguidamente, narró paso a paso el transcurso del fatídico día.

“Yo salgo de mi casa, en Durán, salgo de mi casa para poder ir a ver mi carro que estaba guardado en un garaje, a más o menos tres casas de la mía, gracias a Dios un tío mío me saca el carro y me lo lleva hasta mi casa, sin yo darme cuenta que estaba un carro parqueado, yo la verdad ni idea, no sabía que este carro estaba esperándome o algo así, porque yo estoy sano, esa es la verdad. Yo estoy avanzando en mi carro y luego este carro de color azul me impacta a una cuadra de mi casa, yo creí que era algún tipo que estaba borracho, o algo así, no me bajé para nada, lo único que yo hice fue avanzar, después de esto recibo nuevamente otro impacto, ahí ya me doy cuenta que era algo, giro y tomo otra avenida, este carro nuevamente con más fuerza me impacta (...) yo trato de maniobrar, el carro era más grande, era un tipo Jeet, yo no me impacté en ninguna casa, eso no fue, lo que están diciendo en las redes, yo estoy aclarando muchas cosas, voy aclarar muchas cosas”.

Tras revelar parte de lo ocurrido, el chico ex reality hizo una pausa para hacer una aclaración sobre su origen, intentando explicar el porqué habría tenido el olfato para detectar que sucedía algo más.

“Yo tengo que aclarar esto, yo soy criado en Durán, soy nacido en Durán, yo no soy niño de mamá y de papá, yo me he criado en la calle, yo soy de barrio y obviamente yo he visto, he presenciado este tipo de cosas, obviamente si estoy pasando esta situación, por lo que yo he visto, he vivido, lo que se ha visto en mi barrio, en mi cantón, dejé el carro botado, me di cuenta que abrieron la puerta del otro carro y salí corriendo, salí corriendo porque no sabía que era lo que estaba pasando, hay personas que dicen que eso no era robo que eso es algo más, si yo tengo la oportunidad de salir corriendo, salí corriendo y ya, muchas personas están especulando muchas cosas, la verdad me tiene totalmente sin cuidado, lo que hablan y lo que dicen es lo que dicta su corazón y si su corazón está así de malo, yo no puedo hacer nada por eso”, dijo.

Asimismo, el ´León´ Paredes aseguró que por un momento vio su vida pasar frente a sus ojos, la muerte lo seguía a sus espaldas mientras el corría, desesperado por escapar, fue gracias a la ayuda de un par de desconocidos, que logró resguardarse.

“Yo en realidad pensé que no iba a salir de eso, se me vinieron a la cabeza mis hijos, mi esposa, mi madre, mis hermanas. Gracias a Dios pude esquivar todo. Llego yo a una casa, después de haber corrido como cuadra y media, pude trepar una reja y refugiarme en esa casa. los señores de buen corazón llamaron al 911 me brindaron la ayuda, gracias a Dios me conocen saben que yo no estoy en nada malo y pudieron brindarme la ayuda. La policía tuvo una reacción al instante”.

Lo último que se conoció acerca del caso, es que el hombre que habría atentado contra la vida del ecuatoriano ya se encuentra en manos de la justicia. Asimismo, Paredes afirmó que piensa llegar hasta las últimas instancias hasta que todo se aclare.