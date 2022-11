“Acapulco Shore”: “Mane” confiesa que no quería casarse con Jawy Méndez

En las primeras temporadas de “Acapulco Shore”, Manelyk González y Jawy Méndez formaron una de las parejas que más dio de qué hablar; incluso, llegaron a comprometerse, pero todo terminó mal, debido a las constantes infidelidades de él.

Ahora, la influencer compartió cómo fue en realidad su relación y que desde el inicio dudó de él, pero se tardó en dejarlo.

¿Qué dijo Manelyk González?

En el podcast de Luis Caballero, mejor conocido como “Potro”, la también modelo reveló algunos detalles del tiempo que fue pareja de Méndez.

Lo que más destaca es que estuvieron comprometidos y todo parecía ir bien, hasta que “Mane” se cansó de sus mentiras y decidió dejarlo.

Desde entonces, se ha enfocado en ella misma y se ha visto un cambio positivo en su personalidad.

Lo que más sorprendió de las declaraciones de “Mane” fue que confesó que ella no quería contraer matrimonio.

“Yo no me quería casar, ni tampoco me quería ir a vivir con él… Me pidió la mano en mi cumpleaños, yo organicé una fiesta, un viaje por mi cumpleaños y hasta eso me robó el hijo de su pu… madre, entonces en lugar de decirme: ‘happy birthday to you’, me decían felicidades por tu matrimonio y a todos se les olvidó mi cumpleaños y todos diciéndole ‘wow, lo hiciste increíble’, cuando todo lo organicé yo”, relató.

¿Por qué aceptó casarse con él?

Al ser cuestionada sobre los motivos que la llevaron a aceptar la propuesta, a pesar de que no quería, la influencer dijo:

“Acepté porque imagínate un dron arriba, cámaras, todos mis amigos, mis socias y fue como pues sí para no verme ojete, pero yo creo que eso se hace en pareja”.

Jawy quiso recuperarla

En diversas ocasiones, la influencer ha asegurado que Méndez intentó recuperarla, luego de que ella terminó con el compromiso, pero ella nunca accedió y ahora cada uno ha tomado su propio camino.