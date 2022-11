Michela Pincay terminó su relación con Emilio Terán: “He retomado cosas que no hacía”

Hace algún tiempo atrás, Michela Pincay y Emilio Terán, eliminaron sus fotos de redes sociales creando la duda si terminaron su relación o es una estrategia para anunciar algún tipo de evento como lo habían hecho.

Michela Pincay y Emilio Terán

Sin embargo, ya pasó mucho tiempo sn saber de la pareja y en sus historias de Instagram publicaban sus salidas de manera independiente. Hasta que la propia Michela confirmó que la relación ya llegó a su fin.

Ya dos meses no estoy con nadie. No he terminado la relación de una forma abrupta. A esta persona le deseo lo mejor del mundo, le tengo mucho cariño. Hemos tomado distancia completa porque así yo hago las cosas, porque creo que es lo mejor y mi silencio es porque me respeto a mí, respeto a mi familia. No es que le escondo nada a nadie”. — Michela Pincay

Ya en agosto, habían llamado la atención de los medios y los seguidores por ocultar sus fotos, además publicaban mensajes que daban a entender que no pasaban por un buen momento, pero la verdad fue que quisieron llamar la atención del público para anunciar la noticia de la nueva edición de Bazzar. No pasó mucho tiempo y volvieron a desaparecer las fotos, pero en esta ocasión sí se separaron.

Hace mucho tiempo me decidí no hacer públicas mis cosas y quiero dejar claro que yo estoy saliendo con amigos, me fui de viaje con Eduardo Andrade, he retomado cosas que no hacía. No estoy conociendo a nadie, les pido por favor no persigan a gente que no tiene nada que ver, a mí me da muchísima vergüenza eso”. — Michela Pincay

Así lo expresó Michela en el programa de Casa en Casa, para dejar claro ya no tiene una relación, que está tranquila y que los reporteros de farándula no persigan a sus amigos e inventando nuevos romances. La presentadora ecuatoriana prefiere no estar en el ojo de la farándula por su vida privada, que ha preferido mantenerla así , privada.

“Yo nunca voy a decir si estoy o no con alguien. Nunca lo dije antes, se notó por mis redes sociales y no tengo porque informar o comunicar si estoy o no estoy con alguien”.