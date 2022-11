¿’La Coqueta’ se va de Ecuador? Evelyn Vanessa confiesa si se va a España junto a Juan Rescalvo

La presentadora de televisión, Evelyn Vanessa, conversó con Reinaldo Vásquez para ‘Los Hackkers de la farándula’ y dijo que podría irse a España junto a su amado Juan Rescalvo. La comunicadora aseguró que no hay nada confirmado, pero “si las cosas se dan como planeamos, podría ser”.

Al parecer, Juan Rescalvo tendría oportunidades de trabaja en el continente europeo y, el amor entre ambos es tan grande que se irían juntos a otras fronteras.

“Todos tranquilos que, con el tiempo veremos qué sucederá en mi vida personal. El amor siempre triunfando”, expresó la también modelo.

Además, añadió que su relación siempre ha sido tranquila y alejada de la polémica y los medios. Lo que ha hecho que ambos se compenetren y creen una confianza y relación estable. Sobre lo que harían en España no dio detalles, pero si confesó que cree en las relaciones a distancia y está dispuesta irse si se da la oportunidad “siempre hay que buscar caminos”.

“Si las cosas se dan como tiene que ser obviamente me voy, y si no, me quedaré acá no hay problema, hay que intentarlo. Y si algo no se da, bueno. Hay que buscar otros caminos, hay que ver con el tiempo”, agregó Evelyn Vanessa.

Así mismo, volvió a recalcar que nada es seguro, porque aún no hay nada confirmado para Juan Rescalvo, pero las opciones ya están estudiadas “aún no me ha tocado estar en una relación a distancia, pero opino que cuando quieres a alguien si se puede dar. Me imagino será difícil, pero si hay amor y confianza se puede”.