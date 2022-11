Isaac Delgado ejerció derecho a réplica hacia Reynaldo Vásquez sobre si querría hijos: “Respondo ahora más calmado”

Si hay algo que todo periodista debe tener a la hora de hacer una entrevista o de abordar a una persona es “tacto”, una palabra clave que puede abrir muchas puertas en el mundo del periodismo y de las exclusivas, si se sabe aplicar.

Sin embargo, tal parece que a Reynaldo Vásquez, panelista de ´Los Hackers de la farándula´ y reconocido reportero del mundo del entretenimiento, le falló este sustantivo a la hora de entrevistar al periodista Isaac Delgado, quien luego de algunas semanas de haber concedido unas palabras a Reynaldo, decidió pronunciarse nuevamente sobre el tema por el que fue consultado, en el que inicialmente confesó que “lo sacó un poco de onda” su pregunta.

“Sí me sacó un poco de onda, la verdad es que me cogió fuera de base porque yo estaba concentrado porque justamente venía la moto con la persona que me iba a traer la maleta, entonces me dice ´¿Si quisieras tener hijos?´. O sea no, estoy concentrado en mi carrera profesional, como estoy concentrado en tantas cosas, estoy esperando la maleta, mientras me están haciendo ese tipo de preguntas. Muy aparte de que si deseo, o no deseo. Me tomo el tiempo ahora sí de poder responder de manera más calmada porque estoy dentro de mi espacio”, comenzó diciendo.

Asimismo, continuó diciendo: “ahora yo les pregunto a ustedes, compañeras, estudio, si estamos viviendo tiempos tan complicados, si estamos viviendo situaciones que lamentablemente no creo que sea prudente el hecho de traer una persona, yo creo que estamos en época más de pensar en sobrevivir nosotros que de traer más personas acá, a veces ese tipo de respuestas no se pueden brindar porque estás con toda la emoción del momento. A ver, aparte de que si quiero o no quiero, yo tengo enfoques en otras cosas en este preciso momento, que quiera después, que quiera quien sabe en cuantos años, la verdad es que ni siquiera estoy pensando en eso, porque hoy, hoy estoy pensando en construir una carrera profesional, en construir muchísimas cosas. La verdad es que yo hoy estoy viviendo mi relación a plenitud, estoy feliz, estoy contento, estamos pensando en otras cosas, no necesariamente tiene que ser un hijo”.

Cabe destacar que otras de las preguntas realizadas por el Hacker hacia Isaac Delgado fue la de ¿Qué haría en caso de que su esposa no pudiese tener hijos? una interrogante que sin duda alguna pudo haber incomodado al reportero ecuatoriano.

Por su parte Reynaldo Vásquez, no se quedó callado frente al cuestionamiento de su trabajo y también respondió: “Bueno definitivamente lo que yo hice con Isaac es lo que hace cualquier reportero y cualquier periodista de farándula, que vamos donde la fuente y preguntamos la nota que la gente quiere saber, de hecho la pregunta cuando le dijimos si pensaba tener hijos es una pregunta válida, porque es una pareja (...) la respuesta la da el entrevistado, como lo que dijo ahí en el programa de Noticias en la mañana (...) ahí la que le puso la sazón, la malicia, la que le puso ese toque así de maldad es Emiliana, la que dijo ´esa pregunta viene con malicia de parte de´ yo, o sea de mua, negativo mi querida Emiliana, no fue con ninguna malicia”, dijo.