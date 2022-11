¿Con Shakira?, Chris Evans tiene novia y ha salido con ella en secreto, van muy en serio

Chris Evans es uno de los actores más deseados de Hollywood, que recientemente se convirtió en el hombre “más sexy”, según People.

El actor que ha participado en películas como Los 4 fantásticos, El hombre gris, y también se ha destacado como el Capitán América en las películas de Marvel.

Sin embargo, aunque muchos lo desean y sueñan con él, el actor ya tiene novia, y lamentablemente no es Shakira, como muchos quisieran.

Y es que tras la ruptura de Shakira con Piqué surgieron muchos rumores sobre un posible romance con el famoso actor, luego que se siguieran en redes, y hablara de ella.

Pero, parece que, aunque le encanta la barranquillera, su corazón ya tiene dueña y se trata de una actriz menor que él.

Ella es la actriz que le robó el corazón a Chris Evans y con quien tiene más de un año de relación

Una fuente reveló a la revista People que Chris Evans tiene una relación con la actriz Alba Baptista, con quien lleva más de un año.

Es una actriz y modelo luso-brasileña que tiene 25 años, y parece que tiene todas las cualidades que el famoso actor estaba buscando, pues lo tiene encantado.

“Chris nunca ha estado más feliz. Su familia y amigos adoran a Alba”, dijo la fuente a la revista People, lo que deja ver que van muy en serio, por lo que el actor prefería mantenerlo en secreto para resguardar su relación.

Sin embargo, ahora que se hizo público, ya se dejaron ver juntos en un paseo este viernes, y tomados de la mano, gritándole al mundo que son novios y están muy felices.

“Queeee, mi novio me engaña nooo, bueno solo queda desear que sea feliz”, “por favor llévalo a la luna por nosotras”, “nunca había sabido qué era la envidia hasta hoy”, “como quisiera ser ella, que mujer tan afortunada”, y “dios mío que tristeza, estoy en depresión”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Alba es la protagonista de la serie Warrior Nun, y también ha participado en la película Mrs. Harris Goes to Paris, y Nothing ever happened.