Carolina Jaume con nuevo trabajo: Está de vuelta a las pantallas junto a Jonathan Estrada

Carolina Jaume confesó a ‘Los Hackers de la Farándula’ como se siente con su regreso a las pantallas. La presentadora no dio detalles de cómo será su participación en el programa ‘Las Huecas’, conducido por Jonathan Estrada y transmitido por YouTube, pero sí dio a conocer que está ayudando tanto delante, como detrás de las cámaras.

“Ahorita voy a grabar y me pongo nerviosa, ya está la vara muy alta con Jonathan y te preguntas como llegar a ese nivel, pero de la mano de él, siempre apoyándome y dirigiendo y yo lo ayudo a él”, le dijo Jaume a Reinaldo Vásquez, panelistas del programa de farándula, transmitido por Ecuavisa.

Carolina Jaume en grabación con Jonathan Estrada

Además, añadió que tener la oportunidad de producir y dirigir “como lo hizo mi mamá”, es una nueva puerta que se le abre. “Porque una cosa es estar frente a la pantalla, que es fácil, pero detrás de la pantalla es lo difícil”, finalizó.

Jaume no busco el amor, pero tampoco se cierra a sentirlo

Durante la entrevista que le realizó el panelista de ‘Los Hackers de la Farándula’, Carolina también mencionó las posibilidades de volver a enamorarse. Aseguró que no está cerrada a sentir de nuevo amor por alguien, pero que en este momento no lo está buscando. Está concentrada en sus hijos y su trabajo.

“Nunca hay que cerrarle las puertas al amor, hay que cerrarse a lo malo. Pero el amor no se busca, el amor llega. Puedo salir ahorita y encontrarme con alguien, pero tampoco estoy buscando”, mencionó la presentadora, actriz y modelo.

Sobre su ex esposo, Allan Zenck, dijo que prefería no hablar del tema, ni nada relacionado sobre la relación que llevan como padres “porque si uno habla bien dicen que uno está enamorado y si hablo mal que estoy picada, por eso prefiero no hablar”. También añadió que, si en alguna oportunidad se encuentra con la actual novia del empresario ecuatoriano, tampoco tendría nada que decirle.