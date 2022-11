¿Carolina Jaume abusa del Photoshop?: Así respondió la actriz a quienes la acusan de engañar con sus fotos

Carolina Jaume, el ex rostro de Ecuavisa que no para de ser titular por un motivo u otro, ha roto el silencio en sus redes sociales y ha dedicado una postal exclusiva para sus seguidores, quienes no paran de dejar comentarios críticos en torno a su figura y sobre cómo se muestra en Instagram.

La también actriz publicó recientemente un carrusel de fotografías, donde se deja ver con un pantalón que exhibe sus caderas con un peculiar bronceado y ahí dedicó un copy para sus detractores. Sin embargo, la publicación ha resultado abarrotada de opiniones y no precisamente de halagos, pues los ciber usuarios no paran de acusar a la modelo, de “abusar” de herramientas de edición y retoques en sus fotografías.

“Y lo que opinen de mis fotos, de mi vida o mi perfil no me importa… Lo que critican más de mi es lo que me hace más feliz… No me importa!”, fue el mensaje escrito por Jaume para su comunidad de Instagram.

Asimismo y en contraste con las señalaciones que ha recibido, Carolina Jaume también reveló y defendió que el cambio que muestra en sus fotografías no responde a un simple corrector de imagen, sino a la pérdida de 20 libras menos, las cuales ha trabajado en el gimnasio.

“GRACIAS A TODOS POR SUS LINDOS MENSAJES… 20 libras menos regresando a La Jaume que tanto les gusta jajaja”, fue el comentario dejado dentro de su misma publicación.

Para nadie es un secreto que la modelo recientemente se encuentra atravesando por todo un proceso de cambios en su vida, no solo a nivel estético, sino profesional y personal, entre ellos, la puesta en alquiler de la casa que por muchos años fue su hogar y que se vio en la obligación de dejar debido a que no cuenta con los mismos ingresos económicos que hace algunos años.