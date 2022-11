Carmen Villalobos no tuvo hijos y nos enseñó que no hay que dejarse presionar para “cumplir”

Este sin duda fue un año muy complicado para Carmen Villalobos pues hizo oficial su ruptura con Sebastián Caicedo, con quien estuvo por 13 años. Ambos fueron una de las parejas más sólidas del espectáculo por lo que su divorcio tomó a los fans por sorpresa.

Desde hace tiempo, ambos habían dejado de compartir fotos juntos en redes sociales pero la actriz defendió que había sido una decisión mutua para “separar sus vidas privadas y profesionales”. Pronto, ambos comenzaron a hacer planes por separado y eliminaron las fotos en las que aparecían juntos hasta que finalmente hicieron la declaración oficial:

“Tomamos la decisión de separarnos después de 13 años de relación, y después de hablarlo y meditarlo muchísimo entendimos que es momento de tomar caminos diferentes”, dijo Villalobos en un video.

Ninguno habló de las causas que los llevaron a divorciarse y cada comenzó su propio camino de sanación y mientras que aseguraron que no hay rencores, ha sido Villalobos quien más ha tenido que enfrentar los cuestionamientos de la prensa y los internautas,

Hace unas semanas, Sebastián Caicedo ofreció una entrevista para People en español en la que sorprendió al revelar que no se cierra a la posibilidad de tener una familia, lo que levantó sospechas de que la falta de hijos con Carmen Villalobos fue una de las razones por las que decidieron tomar caminos separados.

“Siempre voy a estar abierto. El amor es el sentimiento más [bello] que el ser humano puede sentir. Mi único amor desenfrenado en este momento es [por] Dios, es a quien me aferré para salir en este momento (...) Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad” — Sebastián Caicedo

En su momento la pareja dijo que no estaba en sus planes tener hijos ya que eran “tiempos difíciles”. Asimismo, la actriz declaró que no estaban “100% convencidos”. “Con Sebas lo hemos hablado mucho y es que admiramos a las mamás y papás que deciden hacerlo (tener hijos) porque no estamos viviendo momentos fáciles… También pensamos que es una responsabilidad muy grande y no es porque no seamos responsables sino que uno debe estar totalmente convencido de hacerlo y realmente no estamos al 100 % convencidos”.

En varias ocasiones, la protagonista de Hasta que la plata nos separe ha sido cuestionada sobre su decisión respecto a la maternidad y siempre se mantuvo firme con que su prioridad son otros proyectos. Ahora, Villalobos volvió a hablar del tema, abriendo debate sobre la importancia de dar el paso sin que sea por presión ajena.

“Esa pregunta es muy complicada porque a veces uno se anima y dice ‘qué rico’, otras veces se me quitan las ganas por completo. Después otra vez lo vuelvo a ver y digo: ‘mmmm, ¿por qué no?’. Veo a mis amigas con bebés y digo que tal vez sí” — Carmen Villalobos

Mientras muchas personas aseguran que es mejor apresurarse a tener hijos “antes de que sea tarde”, otras prefieren esperar para asegurarse de que han concretado otros proyectos y que tienen una estabilidad emocional y económica para formar una familia.

La realidad es que cada quien va a su propio ritmo y cada quien escribe su propia historia. Las mujeres estamos sometidas a la constante presión de tener hijos en “cierto tiempo” porque “es lo que debe ser”. Sin embargo, no es una prioridad para todas pues hay otros planes.

Tampoco se trata de tenerlos con cualquiera pues será un compromiso de por vida y hay que garantizar el bienestar propio y de esos hijos.

Quizá es inevitable sentir esa presión de que nos acaba el tiempo y de que no estamos siendo lo que todos esperan pero justamente tenemos que aprender que no tenemos que cumplir expectativas de terceros. Podemos tomarnos el tiempo para desarrollar nuestras propias pasiones y también está bien si tener hijos lo antes posible es un objetivo de vida. Nunca hay que juzgar las decisiones ajenas.