Carlos Adyan y el momento exacto en qué perdió una carilla estando al aire

Trabajar para un programa en vivo puede traer muchas bondades y beneficios, sin embargo, el estar al aire también tiene sus contras, una de ellas, es que el en vivo no permite ningún margen de error y ni siquiera de eventualidades, porque todo, absolutamente todo, queda captado, así sea por una milésima de microsegundos, como fue el caso del presentador de televisión Carlos Adyan, quien perdió una carilla en pleno programa.

El puertorriqueño se encontraba en medio de la transmisión del espacio ´En Casa con Telemundo´, cuando sin percatarse intentó hablar y fue cuando la carilla se desprendió y cayó sobre sus labios, aunque la reacción del presentador fue de admirar y muy rápida, el momento quedó grabado y él mismo lo compartió de manera jocosa por medio de su cuenta en Instagram.

“Me han pasado cosas fuertes al aire pero lo de hoy fue extraordinario 😂 Se me cayó la carilla en pleno show, salí 20 segundos del set me la acomodé y seguí conduciendo toda la hora 🦷”, es parte del mensaje escrito por el boricua, en el que a su vez explica que durante el segmento anterior se había comida una tostada mexicana que al parecer se encargó de aflojarle el diente.

“Lo importante es que me la acomodé, terminé el show y mi querido @beauchampdental_ me atendió de emergencia 😜 No lo iba a contar pero recibí un montón de mensajes y para que no les cuenten mal mejor les digo yo 🏆 Jaaaa”, agregó el periodista.

Sin duda alguna, con esta actitud, el presentador demostró que estar al frente de una cámara, va más allá de solo narrar un hecho, sino que también implica saber manejar situaciones externas que no siempre están bajo control y que escapan de un guion o de un lector de texto.