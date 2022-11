Rihanna celebra los cuerpos en todas sus tallas y formas: los looks que inspirarán tu clóset

El show Savage X Fenty Vol. 4, se estrenó el día de ayer a través de Amazon Prime Video, una producción tan bien pensada y cuidada por la cantante Rihanna que se ha convertido en una tradición que año con año es ansiadamente esperada.

La línea de lencería Savage de la marca Fenty de la cantante de Barbados, tiene una visión inclusiva, donde los cuerpos sean homenajeados en todas sus formas, tamaños y colores. Aquí no se discrimina, al contrario, se exalta la belleza de cada persona que utiliza sus prendas.

Los Ángeles de Victoria’s Secret y el fin de una era

Los ángeles de Victoria’s Secret quedaron atrás, a pesar de que este show también se convirtió en un hito, daba un mensaje equivocado, sobre cuerpos ‘estéticamente perfectos’ que estaban muy lejos de la realidad de muchas mujeres.

Proclamaba que ser delgado, era un sinónimo de ser bello, hecho que enfermó a muchas mujeres provocándoles trastornos alimenticios como bulimia y anorexia. Otras, lidiaban con problemas de dismorfia corporal, quienes, viendo este tipo de shows, solo provocaban más inseguridades en ellas.

Los invitados al show Savage x Fenty

El hecho es que Rihanna vino a acabar con esto y en diversas ocasiones se ha mostrado como una verdadera defensora de los cuerpos sin importar como lucen, tanto que fue una de las que apoyó a Anne Hathaway después de que experimentara cambios corporales después de su embarazo, elogiando su trasero.

Savage X Fenty Vol. 4, regresó este 9 de noviembre con un show que incluyó a estrellas de talla internacional.

Los encargados de amenizar el evento, fueron la cantante brasileña Anitta, que nos ofreció uno de los hits del año ‘Envolver’, también la estrella de R&B Maxwell, originario de Brooklyn, Nueva York, quien fue el encargado de dar el toque sexy al show.

El momento controversial se dio con la aparición de Johnny Depp, pues el público no estuvo de acuerdo con la presencia del actor por las polémicas en las que había estado involucrado.

También estuvo el cantante Burna Boy, que por cierto acaba de aparecer en la nueva campaña de Burberry junto a Shakira. Entre las modelos se pudo ver a Bella Poarch, Cara Delevingne, Ángela Aguilar, Irina Shayk, Precious Lee, y Joan Smalls.

Los mejores looks de Savage X Fenty

Precious Lee

Con un look de animal print, la modelo estadounidense desató su lado más salvaje con este look que añade una especie de efecto ombré al body que cubre todo su cuerpo entre colores amarillos, rosas y anaranjados. El look completo lo puedes encontrar en el portal de Savage a un costo de 69 dólares.

Ángela Aguilar

La mexicana que triunfó en este show, fue Ángela Aguilar, si recorres la página de Savage, será una de las primeras en aparecer, el corsé morado que utilizó con aplicaciones doradas y laterales negros está a un costo de $74.95 dólares.

Cara Delevingne

Todo el look de una de las musas de Karl Lagerfeld es digno de mencionar, desde el estilismo, el look de Cara Delevingne es un acierto, las trenzas que le dan un toque rebelde y futurista, y el atuendo compuesto por un brasier tipo arnés, liguero en tonos brillantes y panty a juego, que le dieron un aire sombrío y espectacular. Lo puedes encontrar a un costo de $64.95 dólares solo el brasier.

Irina Shayk

La modelo rusa de 36 años deslumbro con un atuendo en color plata-verdoso con efecto tornasol, compuesto por un bralette con terminación en forma de trapecio y una minifalda semitransparente, lo puedes encontrar a un costo de 64.95 dólares.