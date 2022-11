“‘Los Montaner’ es la apología a la riqueza y el derroche”: fans criticaron la serie de los músicos

La familia Montaner no ha dejado de estar en el ojo público, pues recientemente se estrenó en Disney Plus, ‘Los Montaner’, una serie en la que nos comparten detalles de su día a día, en la que el espectador está “invitado a una casa llena de risas, llanto, música y leyendas”.

La premiere tuvo lugar ayer, 9 de noviembre en Miami, Florida, reuniendo a la cabeza, padre y abuelo de esta familia, Ricardo Montaner, quien junto a su esposa Marlene, sus hijos: Mau, Ricky, Evaluna y sus respectivas parejas se dieron cita junto a amigos para disfrutar de los cinco capítulos, en los que se basa el programa.

‘Los Montaner’ dividieron opiniones entre los fans por su ostentoso estilo de vida

Luego de ser criticados por dar a conocer de la creación de The House Project, una fundación de beneficencia, que agrupa todas las acciones solidarias en distintos países como: Venezuela, República Dominicana, Colombia, India y Jordania, y ahora vuelven a ser blanco de ataques por el estreno de su serie Los Montaner”, transmitida por Disney+.

Y es que parece que a no muchos internatutas les agrada el éxito recabado por años de la familia que formó Ricardo Montaner junto a su esposa, Marlene, pues en esta ocasión tras haber estrenado su reality, dividieron opiniones entre los fans por su ostentoso estilo de vida.

Hay usuarios que los defienden porque aseguran que su éxito y fortuna es por sus valores: “Pienso que si han llegado lejos, es porque han priorizado siempre los valores en su familia y ese es el resultado... excelente”, dijo una fan identificada como Helen Gomez Jara.

Por otra parte, hay aquellos internautas que repudian el programa, pues dicen que “‘Los Montaner’ es la apología a la riqueza y el derroche en cada capítulo, ¿nos sorprende? No nos sorprende. Lo que sorprende es que ellos crean que sus privilegios son un regalo de dios”, mencionó un usuario de Twitter.

Y en la misma plataforma digital, otro más salió a la defensa de la familia de músicos, ya que asegura que esa vida, “es el resultado de décadas de trabajo lo que les permite tener ese estilo de vida opulento. Su fortuna no la hicieron hace 1 año. Sus privilegios su sudor les ha costado”.

"Los Montaner" es la apología a la riqueza y el derroche en cada capítulo, ¿nos sorprende? No nos sorprende. Lo que sorprende es que ellos crean que sus privilegios son un regalo de dios. — La Ura (@Sombrilllas) November 10, 2022

¿Cuáles son los negocios de la familia Montaner?

Lo que muchos no saben es que de los logros y negocios que tienen los miembros de esta familia, no es gracias a la carrera de su patriarca, sino a la dedicación que cada uno pone en su rubro, pues tan solo su esposa ha dejado muy en claro que no solo es la madre ejemplar, sino que tiene muchos proyectos y emprendimientos en mente.

Este año Marlene Rodríguez, compartió una serie de ideas que lograron concretarse y es que lanzó un nuevo libro titulado Evaluna Creciente, en el que comparte consejos para aquellas mujeres en proceso de embarazo.

Otro de sus títulos es Evaluna Nueva, un ejemplar dirigido a mujeres que se estrenan en el matrimonio y que incluye tips para el hogar. Igualmente ha puesto a la venta unos cuadros, que incluyen citas bíblicas, y con cuyas ganancias se ayuda a niños que fueron rescatados del tráfico de personas en la India.

Pero no es lo único en lo que ha incursionado, ya que también vio la luz su marca de ropa para bebés hecha a mano: El Hilo Rojo, en la cual, emplea telas orgánicas y teñido artesanal.

Evaluna Montaner, no solo depende de los éxitos de su carrera como cantante, ya que de igual forma que su madre, este año lanzó su línea de calzado, con lo que no solo demostró que se encuentra en la cima como sino como artista.

La actriz y cantante lanzó una colección cápsula con Ricky Sarkany, un diseñador argentino con quien debutó como diseñadora, logrando así cumplir un sueño más.

Por otra parte, Mau y Ricky Montaner, al igual que su cuñado, Camilo, se mantienen al margen de su exitosa carrera musical, en la que planean giras mundiales, a la par de acumular miles de views en YouTube y demás plataformas musicales, donde congregan a millones de suscriptores. Asimismo, se sabe que mantienen contratos con distintas marcas y varias menciones a través de sus redes sociales.