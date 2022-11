¿Quién es Chaparro Chuacheneger y que hace en Ecuador?

Alejandro Rodríguez, conocido como el ‘Chaparro Chuacheneger’, es un influencer mexicano que inició en el mundo de las redes sociales, subiendo memes, fotos y videos humorísticos. Los tópicos de su contenido se relacionan a su aspecto físico y su forma particular de cortarse el cabello, halar y actuar.

El comediante de 37 años empezó a crear contenido en 2018 y, ahora es toda una celebridad en las redes sociales. En Tiktok acumula más de 6 millones de seguidores, mientras en Instagram supera los 200 mil. También tiene presencia en Facebook y YouTube.

Nacido en Apodaca, estado de Nuevo León, los inicios de Alejandro en el mundo artístico son particulares. Según él mismo ha dicho en entrevistas, empezó en la comedia desde que era niño, porque su madre lo llevaba a eventos en donde el humor era la figura principal.

Aunque el menos de tres hermanos y único hombre, no le gustaba ir a los eventos de comedia, porque se sentía cansado. En una de las entrevistas que ha dado, reveló que el video en el que dijo que estaba embrujado para no trabajar vino de su situación real. “Yo lo dije porque para mí es verdad, nada más que la gente lo tomó a juego, pero desde ahí me empezaron a ver...”, afirmó.

Además, desde muy pequeño tenía la visión de ser conocido en las redes sociales y aparecer en la televisión, algo que para quienes escuchaban ese anhelo era imposible, pero él se la creyó en lo que deseaba y se cumplió, ahora es muy popular.

¿Qué hace en Ecuador?

Según lo que han reportado los medios ecuatorianos, la visita del ‘Chaparro Chuacheneger’ en Ecuador se debe a la grabación de un tema musical, en colaboración con Jorgito, otro influencer. El mexicano anunció su llegada a Guayaquil en las redes sociales, con un video del recibimiento que tuvo.

Se desconoce cuánto tiempo estará en el país, pero hasta ahora, Alejandro aha demostrado estar feliz y satisfecho por la forma que es tratado por los ecuatorianos.