Mafer Pérez y la odisea que sufrió para poder viajar a Nueva York: “Casi me quedo”

Un viaje que sin duda alguna quedará para el recuerdo, la presentadora de televisión Mafer Pérez, viajó hace algunos días a la ciudad que nunca duerme, Nueva York, pero llegar a la increíble Gran Manzana, donde contó que fue todo una travesía lograr su arribo, puegún según narró la actriz a las cámaras de ´Los Hackers de la farándula´, quienes la abordaron a su llegada en las inmediaciones del aeropuerto, por poco “se queda”.

Recordemos que la actriz de la teleserie ´Compañía 593´ recibió una invitación especial, para hacer y formar parte de la celebración de la Premiación Latin Plug 2022, esta fue la principal motivación de su traslado.

“Ha sido una travesía el vuelo, casi me quedo porque en la sala VIP no se escuchó que me llamaban y que querían revisar mi equipaje”, explicó la también modelo, quien a su vez detalló que como de costumbre se sentó solo a esperar el abordaje, pero al llegar a la puerta se encontró con un gran problema.

“Cuando ya llegué así súper tranquila, ya para entrar al avión, nos dicen no, usted tenía que chequear su equipaje. Bueno, ahí corrí, me pegué una maratón en cinco minutos y llegué” agregó Mafer, quien dijo haber emprendido vuelo sin ningún compañero de viaje, pero cabe destacar que este no le hizo falta, pues a su llegada más de un conocido la estaba esperando para acompañarla y llevarla a recorrer las calles de Nueva York.

La presentadora subió más de un video y fotografía en sus redes sociales, disfrutando de su paso por las bondades del Time Squeare, donde posó con una gigantesca serpiente, como toda una diva. De igual forma compartió algunos de los momentos durante la Premiación.

Cabe destacar que la ecuatoriana compartió espacio con actrices de gran renombre tal y como Stephania Duque, quien dio vida a Mariana en la telenovela ´Sin tetas si hay paraíso´. Todo esto y más en lo acontecido durante la Premiación, podrá ser disfrutado el 9 de noviembre.