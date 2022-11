La verdad sobre el encuentro de Alejandra Jaramillo y Eduardo Andrade en Miami ¿Le pidió trabajo?

El presentador Eduardo Andrade estuvo de vacaciones en Miami- Estados Unidos junto a Michela Pincay. En su corta estancia, los personajes tuvieron la oportunidad de encontrarse con su compatriota Alejandra Jaramillo, quien es panelista del programa Siéntese Quien Pueda y también compartieron momentos con el presentador de Telemundo, Carlos Adyan.

Todos subieron imágenes del momento en sus respectivas redes sociales lo que levantó las sospechas de lo que en verdad pudo haber significado ese viaje para los ecuatorianos. Ante eso, el programa de farándula, De Boca en Boca, le preguntó a Andrade sobre los motivos de su viaje ya que hubo rumores que le pidió trabajo a ‘La Caramelo’.

“La vida hizo que nos unamos por allá. Estuvimos con Carlos Adyan, estuvimos con Alejandra y fue super lindo”, explicó al programa de farándula y allí aclaró si le pidió trabajo o no.

La verdad es que cada vez que uno hace algo ya la gente salta, son atacados. Yo tengo amigos, gracias a Dios que me ha dado la vida, en medios internacionales y no por eso voy a pedir trabajo. Tal vez si hay personas falsas que llaman a sus amigos para pedir trabajo pero ese no es mi caso. A mi me convocan, no tengo que buscar a nadie

— Eduardo Andrade