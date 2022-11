La verdad detrás de la respuesta de vicepresidente Borrero para ir al Mundial de Qatar

Noviembre, en sus pocos días, lleva un registro de violencia, atentados y muerte en múltiples ciudades del Ecuador. Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas han sido las provincias más castigadas y, por esa razón, autoridades han tenido que enfocarse en solucionar estos inconvenientes.

Precisamente, el presidente Guillermo Lasso no aceptó la invitación del Emir del Estado de Qatar para presenciar el partido inaugural donde Ecuador es uno de los protagonistas por la situación que atraviesa la nación. No obstante, será Alfredo Borrero quien vaya como representante del Gobierno.

“Le he dado las gracias al Emir de Qatar por la invitación para presenciar el partido inaugural entre nuestras selecciones, sin embargo he decidido no asistir. Atender la situación de seguridad del país es mi prioridad”, escribió este miércoles.

Le he dado las gracias al Emir de Qatar por la invitación para presenciar el partido inaugural entre nuestras selecciones, sin embargo he decidido no asistir. Atender la situación de seguridad del país es mi prioridad. https://t.co/cSQpADRUIo — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 9, 2022

¿Es verdadera la respuesta de Borrero?

En redes sociales circuló un tuit donde el vicepresidente supuestamente respondería a la decisión tomada por Lasso. En el trino aceptaría la “enorme responsabilidad” de viajar con la Selección de Ecuador.

Sin embargo, el hecho es falso ya que el origen corresponde al usuario @RenielkZ. La cuenta verdadera del vicepresidente está verificada por la plataforma y tampoco ha emitod declaraciones al respecto.

Alfredo Borrero El vicepresidente es el delegado.

Partido de Ecuador

La Tri jugará el próximo 20 de noviembre en el estadio al Bayt en Doha. Ecuador se enfrentará al anfitrión de esta Copa del Mundo a las 11:00 (hora local) después de la ceremonia de inauguración.