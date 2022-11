Esposo de Amy Adams dejó su carrera para priorizar la de la actriz, él se encarga del hogar

La vida de los famosos puede llegar a ser bastante complicada por sus tumultuosas agendas de trabajo que los lleva a viajar por distintas partes del mundo, lo que dificulta que mantengan relaciones amorosas estables. Sin embargo, Amy Adams ha tenido la suerte de superar todas las adversidades gracias al apoyo de su esposo.

En 2015 Amy se casó con su gran amor Darren Le Gallo, a quien conoció mientras ambos estudiaban actuación y tenían la misma aspiración: ser famosos en Hollywood.

Amy Adams y su admirable relación con su esposo

Sin embargo, fue la carrera de la actriz la que logró despegar en la industria, pero sin generar rivalidad entre ellos, sino más bien, lograron tal complemento que formaron un equipo enfocado en el bienestar de la carrera de Amy.

“Él no es competitivo conmigo. Tiene un talento maravilloso, y no hay mucha gente en el mundo que sea así, donde no ve mi éxito como su fracaso”, dijo.

La fama de la protagonista de la película ‘Encantada’ llevó a Darren a renunciar a su trabajo para poder dedicarle tiempo a su hija Aviana (12) cuando su madre no podía. Él hombre priorizó el bienestar de su familia y la carrera de su esposa, para permanecer siempre juntos y que ella pudiera cumplir su sueño de ser famosa.

“Él ha sacrificado mucho. Pero viaja conmigo y ayuda a mantener a la familia unida, y realmente lo aprecio. Pero no lo valoro porque es un hombre que lo hace, lo valoro porque es mi compañero. Mi marido es un cuidador extremadamente competente”, expresó.

La pareja lleva más de 20 años juntos y han dado lecciones de amor y unión al poner como prioridad su familia. Ahora mientras Adams se enfoca en sus producciones cinematográficas, él desarrolló una pasión en la pintura y se dedica a mantener a su hija junto a sus padres.