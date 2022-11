Colombia: joven tuvo que utilizar ‘lenguaje callejero’ para evitar ser asaltada por una ladrón

Uno de los problemas que asedia a América Latina es la inseguridad y delincuencia, sobre todo en las ciudades capitales de cada uno de sus países. Si nos referimos específicamente a Bogotá, en 2022, es una de las zonas más inseguras de Colombia, según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de la ciudad. Una de las modalidades más comunes con las que actúa la delincuencia es el “hurto a personas”. Es así que, la usuaria @manuusarmiento, contó mediante un ‘story time’ la “estrategia” que tuvo que utilizar para no ser robada por un ladrón en esta ciudad.

Mediante un video en TikTok, titulado: “’Storytime’ de cómo parlé a un ladrón y salvé mi celular”, la ciudadana colombiana narró el momento en que tuvo que utilizar ‘lenguaje callejero’ para evitar ser asaltada.

“Yo iba contenta caminando por la pista 85. Y de la nada llegó un ‘man’. Con una mano me cogió el brazo y con la otra me puso un cuchillo del tamaño de mi mano en el abdomen”, señaló la joven.

Posterior a ello, resumió como aproximadamente hace estaba parada en la puerta de su casa y pasó una motocicleta y le arrancharon el teléfono. Eso le obligó a comprarse otro celular.

De igual manera la usuaria de la red social china señaló: “Y claro, yo con el cuchillo ahí en el estómago y lo que pensé en mi hígado no, en el páncreas tampoco, en mi vida menos. Yo dije: ‘me acabó de comprar un maldito celular”.

En ese momento de tensión decidió pensar en qué decirle al delincuente, ya que perdería el celular que recíen compró tras haberlo perdido uno en las manos del hampa.

“No ñero, a lo bien, de verdad le digo. Yo empecé a hablar así por empatizar, no es clasismo, es estrategia. Estaba utilizando todos lo poderes que dejó mi infancia en Suba (localidad de Bogotá). Empecé a parlarme al man, le dije: ‘no parce es que a mí me robaron el celular hacer tres semanas’, era hace tres meses, le exageré poquito. ‘Le doy lo que quiera pero no me toque el bicho, se lo suplico’” — Usuaria de TikTok

A pesar de ello, el delincuente no quería acceder a los pedidos de ella y la amenazó con apuñalarla; hasta que las súplicas y la “estrategia” tuvieron resultados:

“Saqué la billetera y el ‘pirobo’ se me la iba a llevar. No contenta con haber salvado el celular, le dije: parce usted para qué quiere mis papeles, yo le saco la plata. Y me dijo: ‘no quiero que ningún billete quede adentro’”.

Con ello, le entregó su dinero y tal fueron sus nervios que cuando se retiró el delincuente, se le había caído un billete ye ella le dijo que se regresara para que lo recoja.