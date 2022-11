Bruja “Negra Francisca” reveló cuánto pagó Aleska Génesis por el amarre a Nicky Jam

La polémica continúa por la difusión de unos videos de Aleska Genesis haciéndole un “amarre” a su expareja, Nicky Jam con el objetivo que vuelva con ella. Ahora, se dio a conocer cuánto pagó la modelo venezolana por ese trabajo con la bruja “Negra Francisca”.

Fue la propia “Negra Francisca” que se pronunció en su cuenta de Instagram, mientras que Aleska niega “el 90%” del video.

Mira los videos completos del amarre

Lo que pagó Aleska

La mujer que se hace llamar la “Negra Francisca” tiene su cuenta en Instagram @paramaconiamarres y supuestamente se dedicaría a la “santería”.

Aseguró en las publicaciones no estar involucrada en la grabación de las videollamadas y de la filtración de la misma.

“Quiero que quede claro que no vendo a mis clientes, si algo pasó no fue mi culpa y lo voy a demostrar. Mis trabajos son 100 % bajo responsabilidad y seriedad. ¡Con los muertos no se juega!”, escribió.

Historias de la "Negra Francisca" (Instagram @paramaconiamarres)

También promocionó sus servicios de santería como “amarres de amor” y “dominios y sometimientos” y aclaró que no regala su trabajo.

Las consultas con tabaco tienen un precio de 200 dólares, consulta con espíritu tiene un valor de 500 dólares, mientras que los famosos “amarres”, como el que hizo Aleska Génesis, van desde los 5 mil dólares en adelante.

Historias de la "Negra Francisca" (Instagram @paramaconiamarres)

¿Qué dice Aleska?

Aleska Génesis señaló quiénes estuvieron detrás de la divulgación de los videos y, además, aseguró que había sido víctima de una trampa.

Por otro lado dijo que cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. “Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas”.