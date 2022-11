Padres de La Brandon revelan qué pasó con la youtuber: “Donde no hago algo por él, se me hubiera matado”

La “desaparición de La Brandon” en redes sociales y en Youtube, causó curiosidad entre su grupo de amigos, también creadores de contenido, quienes se preguntan qué pasó con este reconocido personaje de Guayaquil.

Y es que en redes sociales se viralizó un video donde se veía a la Youtuber ser cargada por varias personas, entre ellas su padre, para llevarla a un centro de rehablitación. Esa sería la razón por la que no se sabía mucho de ella.

Para corroborarlo, su padre “Don Freddy” dio detalles sobre la situación de su hijo al Youtuber y amigo de La Brandon, Felipe Crespo.

“El muchacho venía mal influenciado por el alcohol, las drogas, se ha metido muy de lleno con eso y ya lo veía perdiéndose, físicamente estaba muy mal”, señaló. Es por eso que “tocó sacarlo a la fuerza del local (donde trabaja Don Freddy) y lo internamos”, indicó.

“Me estaba llegando al local muy desfigurado, trasnochado, drogado, muy mal, se nos apareció la oportunidad y lo decidimos en familia”, dijo su padre.

“Dónde no hago algo por él, se me hubiera matado”

En cuanto a la madre de La Brandon, Diana, ella afirma que ya venía advirtiéndole: “Mi hijo sabía que yo lo iba a encerrar, estuvo dos semanas juicioso, pero llegó un evento y se me descarriló otra vez. Yo puedo decirles a mis hijos se puede vivir sin drogas, yo soy un ejemplo de eso”, señaló.

Sin embargo, explica cuál fue el detonante para tomar la decisión de internarlo. “La última vez que arreglé su cuarto, vi cómo estaba y dije: “Dónde no hago algo por él, se me hubiera matado”.

La señora menciona que La Brandon estaba en su habitación, en un cuarto piso, y cuando estaba ahí parado dijo: “Mami yo debería tirarme de este balcón, se acabaría mi sufrimiento”.

Entre lágrimas cuenta que fue así como tomaron la decisión, junto con el hermano de La Brandon y su padre, para internarlo.

De su lado, La Brandon apareció en un corto video donde explica su situación y los ánimos por salir renovada y recuperada. “Me he hecho adicto a la marihuana pero ya es hora de cambiar para un mejor futuro... quiero ver a todos esos que me invitaban a fumar, ¿donde están? Espero salir tranquila, relajada y no volver a ver esas amistades que no me servían para nada”, señaló la youtuber.