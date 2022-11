“Mi corazón está roto”: Nick Carter y su desgarrador mensaje tras la muerte de su hermano, Aaron Carter

Nick Carter, hermano de Aaron Carter que ayer fue hallado muerto en su bañera, dejó un desgarrador mensajes en su cuenta de Instagram en el que además de revelar los sentimientos que tiene por el actor, dejó ver la complicada relación que tenían. Pues el alcohol y a la marihuana habían hecho que su figura se viera perjudicada, al punto de llegar a perder la custodia de su hijo Prince e ingresando en diversos centros de rehabilitación para tratar de superar su adicción.

[ El cantante Aaron Carter, hermano menor de uno de los Backstreet Boys, fue hallado muerto en su bañera ]

“Mi corazón esta roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido” — Nick Carter en su cuenta de Instagram.

También dijo que se ha aferrado a la esperanza a que de alguna manera su hermano transitara por un camino saludable hasta que encuentre la ayuda que tanto necesitaba.

“A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”, confesó.

Finalizó que extrañará a su hermano más de lo que nadie jamás sabrá.

“Ahora finalmente puedes tener la paz que nunca pudiste encontrar aquí en la Tierra”. — Nick Carter en su cuenta de Instagram.

Turbia carrera

Carter comenzó de telonero del grupo de su hermano con apenas 10 años, llegando a publicar un primer álbum, que portaba su propio nombre, a tan temprana edad y convirtiéndolo en disco de oro.

En el año 2000, el hermano pequeño de Nick Carter amplió su producción discográfica con “Come and Get It”, configurando las bases de su estilo, ligado a la música electrónica y al ‘dance’, con tal impacto que alcanzó la categoría de triple platino.

Aaron Carter, hermano menor de uno de los Backstreet Boys, Nick Carter (Getty Images)

En su faceta como actor, Carter apareció en series televisivas como “Lizzie McGuire” o “Sabrina the Teenage Witch”, otros programas de tipo ‘reality’ como “Dancing With the Stars”; protagonizó una serie familiar sin guionizar titulada “E! House of Carters”, e incluso se prodigó en Broadway con “Seussical the Musical”.

La imagen de Aaron Carter aparecía asiduamente en programas del corazón debido a diferentes polémicas personales en las que se vio envueltas y a su etiqueta de rompecorazones.

El alcohol y a la marihuana habían hecho que su figura se viera perjudicada, llegando a perder la custodia de su hijo Prince e ingresando en diversos centros de rehabilitación para tratar de superar su adicción.

Esta situación afectó a su producción artística, que se redujo hasta tal punto que su último disco, “LØVË””, data ya de 2018.

Además, también tuvo problemas familiares con el propio Nick, quien en 2019 presentó una orden de alejamiento contra él alegando que amenazó con matar a su esposa embarazada y a su hijo.

Con datos de EFE