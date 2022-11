¿Ozuna es un criminal? De nuevo lo acusan de ser el autor intelectual en el asesinato de Kevin Fret

Luego de tres años y 10 meses, el asesinato de Kevin Fret, autodenominado el primer latino homosexual que cantaba trap, vuelve a ser tendencia en los medios puertorriqueños, tras las declaraciones de la fiscal asignada, en su momento, a la investigación.

El cantante de reguetón, Ozuna, ha sido el principal sospechoso desde el inicio. La madre de la víctima afirma que el cantante pagó para que mataran a Fret y que no revelara una relación íntima que llegaron a tener.

La fiscal Betzaida Quiñones, declaró durante la primera semana de noviembre de 2022 en una entrevista, que a los tres meses de iniciada la investigación sobre la muerte de Fret, sus superiores le pidieron detener las entrevistas, aparentemente sin motivo alguno.

Se desconocen las razones de la fiscal para hablar sobre lo sucedido a casi cuatro años del asesinato del cantante, pero los medios locales aseguran que se trata por los cambios en el poder gubernamental de la localidad.

En abril de 2019, estaba interrogando a un testigo, a quien no nombró, cuando recibió una llamada telefónica de un superior con un mensaje: “A partir de la llamada telefónica en adelante yo no podía seguir entrevistando personas”, dijo el martes en el programa Cuarto Poder, de WAPA-TV. La investigación estaba en su “pico”, dijo, “y nunca me dieron una explicación.

Hoy @ozuna por fin entiende q debió haber tratado aquello de manera diferente. Total, hoy en día nadie iba a reprocharle el q le gustaran los hombres sexualmente. Yo hubiera preferido q pensaran q soy gay a q pensaran q soy asesino. — John Paul Vallenilla (@johnpaulpr1) November 2, 2022

Las declaraciones públicas de Quiñones, en una serie de entrevistas televisivas en Puerto Rico, han creado controversia sobre como se manejó la investigación del asesinato, dando origen a inquietudes sobre la influencia indebida de ricos y poderosos, y ampliando, además, los cuestionamientos sobre la ex fiscal general y exgobernadora Wanda Vázquez, quien fue la jefa máxima de Quiñones.

Autoridades de Puerto Rico prometen investigas

Funcionarios públicos que incluyen al gobernador del territorio insular y su actual secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, prometieron investigar las denuncias. El 3 de noviembre de 2022, Emanuelli dijo que después de revisar “informes y documentos relacionados con el caso” remitía el asunto a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor para una revisión adicional.

“Son alegaciones serias que deben examinarse con mayor detalle de acuerdo con las leyes y reglamentos”, dijo el secretario en un comunicado el jueves.

En declaraciones a la prensa, la fiscal Quiñones ha dicho que Wanda Vázquez, ex fiscal general y exgobernadora, junto con Olga Castellón, jefa de la unidad de lo criminal en 2019, estuvieron involucradas en la supuesta paralización de la investigación.

Entonces el agente de la Policía que entrevistó a @ozuna se tomó una foto con él, y la subió a las redes.



¡El maldito agente que estaba investigando el asesinato!



¡Hay que cagarse en la crica de Marta! — Guabá David (@Atita____) November 1, 2022

¿Cómo ocurrió el asesinato del trapero?

Kevin Fret, de 24 años, fue asesinado a tiros mientras transitaba en una motocicleta por la capital, San Juan. Según la investigación, un desconocido disparó 8 veces contra Fret, lo que le causó la caída del vehículo y la muerte casi instantánea.

Casi 20 días después del asesinato, su familia enterró su cuerpo en Massachussets, Estados Unidos. Tanto Ozuna, como su mánager han negado las acusaciones.