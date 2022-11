Luisa Fernanda W envía poderoso mensaje a madres que están recuperando su cuerpo tras el postparto

Luisa Fernanda W sigue demostrando que la maternidad no es fácil y, tampoco lo es el post parto. La influencer con uno de los mejores alcances en redes sociales, ha publicado un reels donde muestra el espectacular cuerpo que tiene a solo 8 días de haber pasado por una cesárea.

La creadora de contenido, acompañó el corto video con un mensaje de empoderamiento, dirigido a todas las mamás que están en proceso de sanación de su cuerpo luego de haber tenido un bebé y les dice que todos los procesos son difíciles al principio, pero siempre pueden superarse.

“Cuando nos convertimos en madres todo gira alrededor de nuestros hijos y a veces, sin querer, podemos descuidarnos un poco a nosotras mismas, y por esa razón empiezan algunos complejos, empezamos a sentirnos muy diferentes y, claro que estamos diferentes, cambiamos para darle vida a un ser humano”, empezó escribiendo Luisa Fernanda W en su Instagram.

Así mismo, añadió que durante el embarazo ella subió 9 kilos y aún no sabe cuándo iniciara un plan para bajarlos. Enfatizó que todo tiene su momento y, aunque se siente ansiosa por esos kilos de más ella esperará que el doctor le indique cuando es el tiempo apropiado “por ahora, me verán, así como me ven”.

La también influencer y modelo, invitó a todas las mujeres a cuidarse de sí mismas, afirmando que el cuidado de los hijos es tan importante “como el de uno mismo”.

“Párate y cambia tu semblante, créeme que cuando cuidas de ti misma cambia toda tu atmósfera. A veces no es fácil, pero póntelo como reto, ¡hazlo por ti! Mamá feliz, familia feliz. Pd: Recuerda que todos los procesos son diferentes”, finalizó diciendo Luisa.

Domenic es su segundo hijo con Pipe Bueno

Domenic, es el segundo bebé que tiene junto al cantante de música popular Pipe Bueno. La pareja ha compartido en redes como fue el proceso para darle la bienvenida al mundo. Además, contó por qué es un bebé canguro, como lo dejan ver algunas historias compartidas en Instagram.

Luisa explicó que Domenic nació tres semanas antes de lo esperado, por fortuna bien de salud, pero algo bajo de peso, razón por la cual tanto él como el artista de música popular deben mantenerlo la mayor parte del tiempo posible entre su pecho.