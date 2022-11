Hermana de Gabriela Pazmiño nos da una muestra de amor propio luciendo orgullosa sus canas

Fernanda y Gabriela Pazmiño son reconocidas en el mundo de la farándula por su entrañable relación de familia, aunque cada una tiene bien definido su área de influencia.

Mientras Gabriela Pazmiño escogió el mundo de las pantallas de televisión, Fernanda hizo lo suyo por el lado de la belleza y es emprendedora con una reconocida marca de cosméticos. Hace poco llamó la atención por la decisión que había tomado: decidió no ocultar las canas como muchas lo hacen con tintes de cabello y dio una lección de amor propio al aceptar su proceso.

Es así que a mitad de este 2022, Fernanda Pazmiño compartió en su cuenta de Instagram la decisión de no ocultar sus canas y compartir este proceso con sus seguidores.

“Disfruto cada momento de la edad que tengo y del proceso de crecer. Vivo intensamente y ahora con más sabiduría”, dijo la empresaria mostrando cómo sus canas van apareciendo y haciendo contraste con su cabellera negra.

Incluso, ahora comparte consejos y recomendaciones de peinados que permitan lucir las canas de una forma diferente, y muy contrario a la idea de descuido o falta de presupuesto, disfrutar de esta decisión de lucir lo más natural posible.

“Recuerda, dejarse las canas, todo es actitud, sigo en mi proceso”, indica. Además, la hermana de Gabriela Pazmiño señaló cuál es su objetivo a futuro, dejarse las canas hasta que aparezcan en totalidad.

No ocultar las canas, una inspiración para muchas mujeres

La idea de Fernanda Pazmiño de no ocultar las canas ha causado eco en sus seguidoras, quienes la felicitan e incluso se identifican en este anhelo.

“Pensé... No, yo tengo que tener mi buena actitud con mi cambio, la aceptación de lo que es mi realidad ahora - mis canas!!, señala una de sus seguidoras, quien además añadió: “Yo antes no aceptaba mis canas pero ahora me aceptó como soy, Dios me ha permitido vivir hasta hoy. Gracias le doy a mi Padre del cielo por mantenerme con vida y disfrutando de mis hijos y nietos. Bendiciones Fernanda !!”.

Otra de sus seguidoras no comparte la idea de mostrar las canas pero la acompaña con un mensaje de aliento: “Si a ti te gusta eso es suficiente, no se diga más, en cambio yo sigo esclava del tinte porque no me grada para nada verme las canas, a mis 57 años y eso que me empezaron a salir desde los 30 o 35 algo así, pero me fastidia cada 20 días o al mes volver a tinturarme, jajajaja pero toca. Hay mujeres que le quedan las canas definitivamente a mi no”.

Y tú, ¿dejarías crecer tus canas?