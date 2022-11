A partir del lunes 7 de noviembre se podrán canjear las entradas para concierto de Bad Bunny en Ecuador

El concierto de Bad Bunny en Ecuador es una realidad y los fanáticos se muestran cada vez más ansiosos por el gran día. Feel The Tickets anunció en sus redes sociales que las entradas físicas podrán empezar a canjearse a partir del próximo lunes 7 de noviembre. También recordaron que este es un paso obligatorio para poder asistir al espectáculo.

El canje de entradas para el World’s Hottest Tour, de Bad Bunny, el próximo 16 de noviembre en Quito, será de la siguiente manera: En Guayaquil del 7 al 10 de noviembre, mientras que en Quito será del 12 al 15 de noviembre.

Para este proceso, las personas deberán acercarse al punto de canje con el tique digital y comprobante digital, cédula de identidad que coincida con el nombre en el tique y, en caso de que el retiro lo realice un tercero, deberá acercarse con la autorización firmada y fotocopia de cédula del comprador.

La empresa también colocó un comunicado, indicando que han detectado la circulación de tickets de no válidos para el show del conejo malo e indicaron, que ellos no se harán responsable por las entradas adquiridas a través de la reventa.

“Agradecemos tu paciencia en este proceso es la manera que garantizamos que tu ingreso al show sea ordenado y seguro”, fue uno de sus mensajes en redes sociales.

Así mismo, colocaron los diferentes métodos de estafa que existen, entre ellos, la reventa de un mismo ticket digital, venta de tickets falsificados y venta de tickets falsos que no son los del evento. Por otra parte, los fanáticos que esperan ver al cantante en pocos días, solicitaron a la empresa abrir puntos de canje para aquellos que no se encuentran en Quito, ni en Guayaquil. Ante esto, la empresa no se ha pronunciado.