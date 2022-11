Vera Wang rompe con las reglas de Carolina Herrera con sus looks juveniles a los 73 años

Vera Wang y Carolina Herrera tienen algo en común, y es que son unas diseñadoras de modas verdaderamente consolidadas del mundo de la moda, su talento las ha llevado a colocarse en el radar mundial y como unas de las favoritas de los famosos, pero hay una cosa en la que difieren y es en sus ideales respecto al estilo.

Carolina Herrera, la venezolana de 83 años, es una mujer que, es conocida por sus hermosos diseños que exaltan la figura femenina a través de prendas como vestidos, estampados florales, amplias faldas y muchos olanes.

La feminidad es una de sus virtudes y otro de sus sellos especiales son los consejos de belleza que Herrera ofrece a las mujeres para poder lucir elegantes, además de enviar un mensaje de aceptación de la edad, que para muchas mujeres podría resultar reconfortante.

Su principal premisa es que todas las mujeres se puedan sentir seguras y confiadas con su edad, ofreciendo algunos tips de moda que sirven a jóvenes y adultas, para hacer un look ganador que además no conlleve demasiado presupuesto.

Vera Wang rompre con las reglas de Carolina Herrera

Vera Wang, la diseñadora de modas, conocida principalmente por sus vestidos de novia, no solo ha sido tema de conversación por sus piezas, sino por lucir más joven de lo que en realidad es, y es que parece que ella conoce el secreto de la eterna juventud.

A sus 73 años, Vera Wang luce como una jovencita, ha sabido mantener un estilo de vida que le ha dado para presumir un cuerpo que parece que no pasó por la edad.

Su secreto se combina de mantener un estilo de vida saludable a partir de hacer ejercicio de forma ocasional, combinándolo con un horario regular de sueño, el descanso es clave, además que la propia diseñadora tiene formación como patinadora artística y bailarina.

Pero su principal aliado es el vodka, una fanática de la bebida alcohólica de Rusia, tal es su gusto que incluso hizo una colaboración con Chopin en 2021, para que Vera Wang lanzara su propia edición de este destilado.

En distintas ocasiones hemos podido ver sus looks compuestos por prendas juveniles que pareciera increíble que una mujer de 73 años, luciera de esa forma su cuerpo, demostrando de esta forma, que no importa la edad para lucir un outfit increíble, y que es mejor olvidar las reglas para explorar un lado mucho más atrevido donde sean las propias prendas las que se adapten a la persona y no al revés.

Podemos ver como la diseñadora, luce su abdomen sin problemas, estampados, y colores vibrantes, su cabello es largo y aunque su maquillaje no es excesivo, está claro que ella va más allá de las reglas de Carolina Herrera.