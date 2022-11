¡Si existe el marido en alquiler! Mujer renta a su esposo para labores de hogar a 39 dólares la hora

Y aunque parezca difícil de creer, este matrimonio ha demostrado ser no solo un ejemplo de modernidad, sino también de emprendimiento ¿Quién no necesita la mano de un hombre para tareas rudimentarias del hogar? Muchísimas personas, una necesidad que Laura Young detectó y no dejó pasar por alto, por ello, esta audaz esposa decidió compartir las virtudes de su marido y que mejor manera que poniéndolo en alquiler.

Así es, esto es lo que se llama ¡Un marido en alquiler! Un negocio que de acuerdo a lo que narró la mujer para el diario británico ´Mirror´ no era algo que esperase tuviese tanto éxito, sin embargo, tras sus primeras publicaciones en Facebook, resultó ser todo un mercado laboral redondo, por lo que su esposo a veces es llamado a trabajar no solo por horas, sino hasta por una jornada completa, la cual se cobra hasta en 244 dólares.

“Alquilo a mi esposo para que haga trabajos ocasionales para mujeres; lo reservo durante semanas a 40 euros la hora”, dijo la mujer para el citado medio, al tiempo que explicó que la idea le surgió luego de escuchar un podcast, de un hombre que vivía de armar muebles.

¿Qué hace James?

Su esposo, James de 42 años, realiza tareas varias por la hora cancelada, ya sea, arreglar una pared, destapar una tubería, colgar cortinas, reparar algún artefacto, entre otras cosas. De igual forma este marido en alquiler no solo presta sus servicios para mujeres, sino para cualquier persona que lo necesite.

“Él es realmente bueno construyendo cosas y no se molesta con las instrucciones, así que pensé que esto sería algo que él podría hacer”, agregó Young, quien explicó además que su esposo padece de autismo y que gran parte de su tiempo lo ocupaba haciendo labores en casa, por lo que allí vio otra manera de hacer que su trabajo fuese aún más recompensado.

De acuerdo con la mujer, el negocio se encuentra en su mejor momento y es cada vez más pedido, puesto que existen muchas personas que no cuentan con el tiempo para dedicarse a los desperfectos de sus casas y allí es donde entra en escena James.