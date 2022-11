Este es el verdadero motivo por el que Gerard Piqué se retira del fútbol

Las últimas semanas han sido una completa novela para Gerard Piqué, quien ha estado en el ojo del huracán, luego de darse a conocer su divorcio.

El futbolista fue señalado por una serie de infidelidades, motivo por el que rompió su relación sentimental con la cantante colombiana, Shakira.

El adiós inesperado de Piqué del fútbol profesional

Desde entonces una serie de problemas llegaron a la vida de Gerard, quien en el plano deportivo vino a menos, al grado de convertirse en jugador suplente del Barcelona.

En medio de toda la polémica, Piqué paralizó al mundo del fútbol, al anunciar su retiro de las canchas, pese a que tiene 35 años de edad.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

El central español estaba incluido en la prelista de elementos convocados al Mundial de Qatar 2022, pero su adiós cierra toda posibilidad.

Y es que, Piqué jugará su último encuentro en el Camp Nou el próximo 5 de noviembre, cuando el Barcelona reciba al Almería en casa.

¿Cuál es el verdadero motivo de su adiós?

En España se cerró una nueva ley del deporte, la cual pasará al congreso de diputados para finalizar su tramite.

En ella se incluye una novedad, la cual impide a Gerard a permanecer activo como elemento del Barcelona.

Y es que, la mueva ley dice que cualquier deportista vigente no podrá establecer relaciones comerciales con ninguna competición.

Esto es porque Piqué tiene inversiones en La Liga. De hecho, fue pieza fundamental para que la Supercopa de España se disputara en Arabia.

18 years

768 games

63 goals

36 trophies



Gerard Piqué won it all 👏 pic.twitter.com/TggeWHuDUi — B/R Football (@brfootball) November 3, 2022

A través de su empresa Kosmos, Gerard tiene diferentes acuerdos, por lo que esta nueva ley lo obliga a retirarse por completo del terreno de juego.

Incluso, el central catalán fue señalado por amaños, pero en su momento aclaró que todo estaba hecho por lo legal, ya que su faceta de empresario era muy distinta al plano deportivo.

“Todo lo que hemos hecho es legal. Quiero dar la cara porque no tengo nada que esconder. No es que me esconda, es que me siento orgulloso de lo que hemos hecho en Kosmos. No tiene nada que ver un tema comercial con un tema de resultado en el campo. ¿Acaso te imaginas que los árbitros nos pitaron a favor?”, detalló.