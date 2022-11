“Aprendamos a estar solas”, Aislinn Derbez prueba que divorciarse no es un fracaso

La actriz Aislinn Derbez de nuevo aprovechó su podcast La Magia del caos para drenar sus sentimientos y hablar sobre lo episodios más turbios de su vida. Esta vez lo hizo junto a su hermana Michelle Aguilera, con quien conversó sin tapujos sobre sus mayores miedos y cómo hace para enfrentarlos. Uno de ellos fue el divorcio, que tocó afrontarlo.

En conversación con su hermana, el pasado martes 1 de noviembre, afirmó su mayor miedo como madre es que su hija Kailin, que tuvo con su exesposo, Mauricio Ochmann, no esté a salvo, que sufra: “No queremos que nuestros hijos sientan sufrimiento o dolor, es inevitables porque eso los va hacer crecer, pero quieres evitárselo lo más posible. (…) He tenido que luchar con dejarla libre y pensar que no le pasará nada”.

Aislinn afirmó que trabaja para no heredarle sus miedos a su niña, y para hacer de ella una mujer fuerte y, sobre todo, independiente y capaz, puesto que a ella la criaron diciéndole que el mundo afuera era muy peligroso.

Reveló que pasado sus veinte años aún sufría de miedo a dormir sola. Este terror se remonta a cuando ella tenía cinco años, pues hasta esa edad durmió con su madre, pero ella la sacó de su cuarto al iniciar una relación amorosa: “No me dio explicación y eso fue muy doloroso, no aprender a dormir sola, me daba mucha ansiedad y mucho miedo (…) una sensación de angustia, vacío y tristeza”, detalló la estrella.

Es por esto que su meta como madre fue enseñarle a la pequeña Kailin a que se sintiera segura en la oscuridad, que se sintiera plena.

Cómo superar el miedo

Aislinn tiene una creencia de cómo vencer los temores: “No podemos dejar de tener miedo, a menos que lo atravieses. La manera en confrontándolo. Hay gente que cree que hay otras salidas, se puede salir por la tangente o atajos, pero no”.

“Manifestamos lo que creemos ciegamente (...) Entonces, cuando tenemos miedo no dudamos que eso va a pasar y lo asumes como una realidad, y eso hace que manifestemos muy fácil los miedos”, esta es la explicación de la hija mayor del actor Eugenio Derbez a sobre cómo surgen y se materializan los temores.

Critica a las divorciadas

La actriz estuvo casada con Mauricio Ochmann por casi 6 años y tuvieron a Kailin, su única hija. Y Aislinn creyó tan ciegamente en su mayor temor como mujer, que tuvo que verlo cara a cara: el divorcio. En marzo de 2020 anunció su separación.

En el programa afirmó que antes ella criticaba a las mujeres divorciadas y las veía como fracasadas: “Uno de mis más grandes miedos era sentir que encontraré el amor de mi vida y perder eso, y sobre todo casarme y el hecho de divorciarme, Yo veía el divorcio como si fuera el peor fracaso del mundo. ¡uy no!, pobres viejas divorciadas, ¿qué hacen con su vida después?”, detalló la artista.

Pero aprendió, por experiencia propia, que sí había mucho qué hacer después del final de una relación, pues apostó por la “aceptación radical, ir a terapia, ponerme otra vez creativa y hacer algo nuevo, no puedo dejar de crear”.

Y manifestó que aún le da miedo fracasar o que las cosas no funcionen como ella espera, pero que ahora no dudaría en poner en práctica lo que hizo para superar su separación.